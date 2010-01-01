Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер вокалист LINKIN PARK [110]
*Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем... [56]
*Новое видео ARCH ENEMY [52]
*BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле [48]
*Обложка нового альбома SATYRICON [34]
*
[= ||| все новости группы



*Black Country Communion*



24 июл 2017 : 		 GLENN HUGHES: «Надеюсь, что BLACK COUNTRY COMMUNION поедут в тур»

11 апр 2017 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет осенью

5 янв 2017 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION приступили к записи

16 сен 2016 : 		 GLENN HUGHES не знает, поедет ли BLACK COUNTRY COMMUNION в тур

6 сен 2016 : 		 GLENN HUGHES и JOE BONAMASSA начали работу над альбомом BLACK COUNTRY COMMUNION

28 июн 2016 : 		 GLENN HUGHES о возрождении BLACK COUNTRY COMMUNION

12 май 2016 : 		 JASON BONHAM рад возвращению BLACK COUNTRY COMMUNION

21 апр 2016 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION возвращаются

24 мар 2013 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION распались

14 мар 2013 : 		 JOE BONAMASSA: 'Мне хватило' BLACK COUNTRY COMMUNION

25 дек 2012 : 		 Glenn Hughes о будущем BLACK COUNTRY COMMUNION

4 ноя 2012 : 		 BONAMASSA коллеге по BLACK COUNTRY COMMUNION: "ему нужно опомниться и посмотреть по сторонам'

30 окт 2012 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION доступен для прослушивания

20 сен 2012 : 		 Новая песня BLACK COUNTRY COMMUNION

25 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

17 авг 2012 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет в октябре

8 июн 2012 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION начнут работу над новым альбомом в этот уикэнд

7 фев 2012 : 		 Детали концертного релиза BLACK COUNTRY COMMUNION

4 янв 2012 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION начнут запись в июне

22 окт 2011 : 		 Фрагмент нового DVD BLACK COUNTRY COMMUNION

4 сен 2011 : 		 Детали DVD BLACK COUNTRY COMMUNION

1 сен 2011 : 		 Трейлер нового DVD BLACK COUNTRY COMMUNION

24 авг 2011 : 		 Качественное видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

29 июн 2011 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION выпустят Blu-ray в октябре

7 июн 2011 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

7 май 2011 : 		 Новая песня BLACK COUNTRY COMMUNION

15 апр 2011 : 		 GLENN HUGHES исполнил новый трек BLACK COUNTRY COMMUNION на радио

31 мар 2011 : 		 Обложка нового альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

23 мар 2011 : 		 Трек-лист нового альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

18 мар 2011 : 		 Название и дата выхода нового альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

24 фев 2011 : 		 Два концертных трека от BLACK COUNTRY COMMUNION

12 янв 2011 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет в июне

2 янв 2011 : 		 Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

28 окт 2010 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION начнут работу над вторым альбом в январе

22 сен 2010 : 		 Первый концерт BLACK COUNTRY COMMUNION

16 авг 2010 : 		 Доступен первый сингл BLACK COUNTRY COMMUNION

28 июл 2010 : 		 Дебют BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет в трех видах

8 июл 2010 : 		 Обложка дебютного альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

10 июн 2010 : 		 Детали дебютного альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

1 июн 2010 : 		 HUGHES, BONHAM, BONAMASSA, SHERINIAN назвали свою группу BLACK COUNTRY COMMUNION

17 апр 2010 : 		 BONAMASSA гордится быть в супергруппе с BONHAMом и HUGHESом

21 мар 2010 : 		 HUGHES, BONHAM, SHERINIAN, BONAMASSA дебютировали с концертом

16 мар 2010 : 		 BLACK COUNTRY планируют сменить название

20 янв 2010 : 		 BLACK COUNTRY закончат работу над дебютным альбомом в апреле

14 янв 2010 : 		 Jason Bonham объединил усилия с Glenn'ом Hughes'ом в BLACK COUNTRY

| - |
|||| сегодня

GLENN HUGHES: «Надеюсь, что BLACK COUNTRY COMMUNION поедут в тур»

*
zoom
*
* *
GLENN HUGHES в интервью Promoportal-Germany обсудил дела BLACK COUNTRY COMMUNION. Говоря о возобновлении контактов с остальными участниками, музыкант сказал:

«Прекрасное заключалось в том, что когда четыре года назад мы расставались, мы знали, что вновь соберёмся и будет реюнион. Так что год назад, когда я был включён в Зал славы рок-н-ролла, мне позвонил Joe, поздравил с этим и спросил, когда я вновь буду в Лос-Анджелесе, где я живу. И я сказал, что планировал приехать в среду, в четверг мы отобедали и обсудили возможность сбора группы и записи нового материала».

На вопрос о планах турне Glenn ответил:

«Мы кое-что объявим уже в ближайшее время. Я не уверен, что сейчас стоит об этом говорить, потому что всё ещё в стадии планирования, но мы надеемся, что отыграем ряд выступлений. Я на это надеюсь. Мы все очень хотим этих концертов!»

GLENN HUGHES Says BLACK COUNTRY COMMUNION Is






Like!+4Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 450

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
TesseracT Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом