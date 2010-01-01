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GLENN HUGHES: «Надеюсь, что BLACK COUNTRY COMMUNION поедут в тур» GLENN HUGHES в интервью Promoportal-Germany обсудил дела BLACK COUNTRY COMMUNION. Говоря о возобновлении контактов с остальными участниками, музыкант сказал:



«Прекрасное заключалось в том, что когда четыре года назад мы расставались, мы знали, что вновь соберёмся и будет реюнион. Так что год назад, когда я был включён в Зал славы рок-н-ролла, мне позвонил Joe, поздравил с этим и спросил, когда я вновь буду в Лос-Анджелесе, где я живу. И я сказал, что планировал приехать в среду, в четверг мы отобедали и обсудили возможность сбора группы и записи нового материала».



На вопрос о планах турне Glenn ответил:



«Мы кое-что объявим уже в ближайшее время. Я не уверен, что сейчас стоит об этом говорить, потому что всё ещё в стадии планирования, но мы надеемся, что отыграем ряд выступлений. Я на это надеюсь. Мы все очень хотим этих концертов!»















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