Стрим LINKIN PARK вырос более чем в семь раз 20 июля По сообщению Billboard.com, количество прослушиваний музыки LINKIN PARK в день самоубийства Честера Беннингтона только в США выросло более чем в семь раз. Всего 20 июля было прослушано/прокручено 12,6 миллионов, а днём ранее это количество было на отметке 1,5 миллиона.



Наиболее популярными треками 20 июля стали: "In The End" (923,000; 107,000 — накануне), "Numb" (740,000), "Heavy" (684,000), "One Step Closer" (480,000) и "Crawling" (439,000).



Продажи музыки по сообщению Billboard.com выросли на 5 332%. 20 июля было продано 111 000 копий песен/альбомов, а накануне этот показатель составил две тысячи копий.















