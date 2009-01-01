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*Running Wild*



24 июл 2017 : 		 Переиздания RUNNING WILD выйдут летом

27 мар 2017 : 		 RUNNING WILD приглашают на концерты

19 авг 2016 : 		 Видео с текстом от RUNNING WILD

10 июн 2016 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в августе

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления RUNNING WILD

5 июн 2015 : 		 RUNNING WILD представят новую песню на Wacken Open Air

21 май 2014 : 		 RUNNING WILD выпустили медовуху

3 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

3 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

2 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

7 сен 2013 : 		 Фрагмент нового трека RUNNING WILD

24 авг 2013 : 		 Детали нового альбома RUNNING WILD

11 авг 2013 : 		 Трек-лист нового альбома RUNNING WILD

10 июл 2013 : 		 Название нового альбом RUNNING WILD

20 июн 2013 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в октябре

22 апр 2013 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в сентябре

27 дек 2012 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в 2013 году

17 май 2012 : 		 Интервью с лидером RUNNING WILD

2 май 2012 : 		 Лидер RUNNING WILD рассказывает о новом альбоме, переиздании старых и сайд-проекте GIANT X

23 апр 2012 : 		 Новый альбом RUNNING WILD доступен для прослушивания

18 апр 2012 : 		 Трейлер нового альбома RUNNING WILD

21 мар 2012 : 		 Интервью с лидером RUNNING WILD

8 мар 2012 : 		 Семпл новой песни RUNNING WILD

6 фев 2012 : 		 Сообщение от лидера RUNNING WILD

24 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RUNNING WILD

12 ноя 2011 : 		 Дата выхода нового альбома RUNNING WILD

21 окт 2011 : 		 Возрождённые RUNNING WILD выпустят новый альбом “Shadowmaker” в апреле 2012-го

11 июн 2011 : 		 Концертный релиз RUNNING WILD доступен для прослушивания

9 май 2011 : 		 Лидер RUNNING WILD не планирует реюниона

30 апр 2011 : 		 Концертный релиз RUNNING WILD выйдет в июне

13 сен 2010 : 		 Новая песня с участием лидера RUNNING WILD

25 май 2010 : 		 Лидер RUNNING WILD объяснил, почему задерживается выход концертного CD/DVD

20 окт 2009 : 		 Объявлена дата выхода трибьюта RUNNING WILD

4 май 2009 : 		 Объявлен трек-лист трибьюта RUNNING WILD

17 апр 2009 : 		 Последнее шоу RUNNING WILD

14 апр 2009 : 		 Трейлер к трибьюту RUNNING WILD

23 фев 2009 : 		 Объявлено название трибьюта RUNNING WILD

16 фев 2009 : 		 Новый трибьют RUNNING WILD

16 окт 2007 : 		 RUNNING WILD: "Мы еще живы!"

17 окт 2006 : 		 Сборник лучших композиций RUNNING WILD выйдет в ноябре

3 дек 2001 : 		 Running Wild - Очередной релиз

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Переиздания RUNNING WILD выйдут летом

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В течение августа на виниле и CD состоится выпуск переизданий классических альбомов RUNNING WILD: 11 августа будут доступны “Gates To Purgatory”, “Branded And Exiled”, “Under Jolly Roger”, “Port Royal” и “Death Or Glory”, а 25 августа “Blazon Stone”, “Pile Of Skulls”, “Black Hand Inn” и “Masquerade”. Варианты пред-заказов, а также трек-листы каждого из альбомов доступны по этому адресу.



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