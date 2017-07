сегодня



Переиздания RUNNING WILD выйдут летом В течение августа на виниле и CD состоится выпуск переизданий классических альбомов RUNNING WILD: 11 августа будут доступны “Gates To Purgatory”, “Branded And Exiled”, “Under Jolly Roger”, “Port Royal” и “Death Or Glory”, а 25 августа “Blazon Stone”, “Pile Of Skulls”, “Black Hand Inn” и “Masquerade”. Варианты пред-заказов, а также трек-листы каждого из альбомов доступны по этому адресу. http://www.running-wild.net







