Сборник лучшего от IN EXTREMO Пятнадцатого сентября состоится релиз компиляции IN EXTREMO, "40 Wahre Lieder", которая будет доступна в цифровом варианте, на двойном CD, а также в лимитированной версии на двойном CD и тройном DVD и 2 CD + 2 Blu-ray:



CD1:

1. Neunerle

2. Villeman Og Magnhild

3. Hiemali Tempore

4. Ai Vis Lo Lop

5. Spielmannsfluch

6. Herr Mannelig

7. Merseburger Zaubersprüche II

8. Vollmond

9. Die Gier

10. Omnia Sol Temperat

11.Wind

12. Küss mich

13. Erdbeermund

14. Davert-Tanz

15. Albtraum

16. Rasend Herz

17. Horizont

18. Liam (feat. Rea Garvey)

19. Singapur

20. Nur ihr Allein





CD2:



1. Sängerkrieg

2. Frei zu sein

3. Flaschenpost

4. Sieben Köche

5. En Esta Noche

6. Zigeunerskat

7. Viva La Vida

8. Siehst Du das Licht

9. Unsichtbar (feat. Mille Petrozza)

10. Sterneneisen

11. Feuertaufe

12. Alles schon gesehen

13. Himmel und Hölle

14. Gaukler

15. Belladonna

16. Loreley

17. Störtebeker

18. Quid Pro Quo

19. Lieb Vaterland, magst ruhig sein

20. Sternhagelvoll





DVD/BluRay:



Warmup / Schiffshow / Donnertag, 03.09.2015:

1. Siehst du das Licht

2. Lebensbeichte

3. Nur ihr allein

4. In diesem Licht

5. Frei zu sein

6. Küss mich

7. Gaukler

8. Feuertaufe



Tag 1 / die ersten 10 Jahre / Freitag, 04.09.2015



1. INTRO - TWO SØSTRA

2. ERDBEERMUND

3. FREI ZU SEIN

4. STETIT PUELLA

5. KRUMMAVISUR

6. HERR MANNELIG

7. NYMPHENZEIT

8. LORELEY

9. VOLLMOND

10. DIE GIER

11. WIND

12. VÄNNER OCH FRÄNDER

13. WERD ICH AM GALGEN HOCHGEZOGEN

14. HARFENSOLO – MISS GORDON OF GIGHT

15. AVE MARIA

16. HIEMALI TEMPORE

17. KÜSS MICH

20. ROTES HAAR

21. OMNIA SOL TEMPERAT

22. SPIELMANNSFLUCH

23. ALBTRAUM

24. AI VIS LO LOP

25. MERSEBURGER ZAUBERSPRÜCHE II

26. LIAM

27. VILLEMANN OG MAGNHILD



Tag 2 / die letzten 10 Jahre / Samstag, 05.09.2015



1. INTRO

2. SÄNGERKRIEG

3. IN DIESEM LICHT

4. ZIGEUNERSKAT

5. EN ESTA NOCHE

6. WESSEBRONNER GEBET

7. NUR IHR ALLEIN

8. HIMMEL & HÖLLE

9. BELLADONNA

10. HARFENSOLO – ECCE REX DARIUS

11. GAUKLER

12. UNSICHTBAR

13. FLASCHENPOST

14. FREI ZU SEIN

15. FEUERTAUFE

16. ALLES SCHON GESEHEN

17. LORELEY

18. VIVA LA VIDA

19. SIEBEN KÖCHE

20. AUF´S LEBEN

21. SIEHST DU DAS LICHT

22. STERNENEISEN

23. MEIN RASEND HERZ

24. VOLLMOND http://www.inextremo.de





