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*In Extremo*



24 июл 2017 : 		 Сборник лучшего от IN EXTREMO

28 окт 2016 : 		 Новое видео IN EXTREMO

16 сен 2016 : 		 IN EXTREMO выступят в Москве с казачьим хором

12 июл 2016 : 		 Новое видео IN EXTREMO

22 дек 2015 : 		 Название нового альбома IN EXTREMO

26 авг 2015 : 		 Новое видео IN EXTREMO

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления IN EXTREMO

11 июн 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления IN EXTREMO

13 сен 2013 : 		 Новое видео IN EXTREMO

5 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления IN EXTREMO

22 апр 2012 : 		 Новый DVD IN EXTREMO

2 янв 2012 : 		 IN EXTREMO в акустике

26 сен 2011 : 		 Новое видео IN EXTREMO

20 сен 2011 : 		 IN EXTREMO выступят с оркестром на Wacken'e

4 май 2011 : 		 Новое видео IN EXTREMO

15 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IN EXTREMO

13 дек 2010 : 		 Новый альбом IN EXTREMO выйдет феврале

16 ноя 2010 : 		 Новый альбом IN EXTREMO выйдет в апреле

15 фев 2007 : 		 Автограф-сессия IN EXTREMO

30 ноя 2006 : 		 IN EXTREMO выпустят юбилейный альбом

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Сборник лучшего от IN EXTREMO

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Пятнадцатого сентября состоится релиз компиляции IN EXTREMO, "40 Wahre Lieder", которая будет доступна в цифровом варианте, на двойном CD, а также в лимитированной версии на двойном CD и тройном DVD и 2 CD + 2 Blu-ray:

CD1:
1. Neunerle
2. Villeman Og Magnhild
3. Hiemali Tempore
4. Ai Vis Lo Lop
5. Spielmannsfluch
6. Herr Mannelig
7. Merseburger Zaubersprüche II
8. Vollmond
9. Die Gier
10. Omnia Sol Temperat
11.Wind
12. Küss mich
13. Erdbeermund
14. Davert-Tanz
15. Albtraum
16. Rasend Herz
17. Horizont
18. Liam (feat. Rea Garvey)
19. Singapur
20. Nur ihr Allein


CD2:

1. Sängerkrieg
2. Frei zu sein
3. Flaschenpost
4. Sieben Köche
5. En Esta Noche
6. Zigeunerskat
7. Viva La Vida
8. Siehst Du das Licht
9. Unsichtbar (feat. Mille Petrozza)
10. Sterneneisen
11. Feuertaufe
12. Alles schon gesehen
13. Himmel und Hölle
14. Gaukler
15. Belladonna
16. Loreley
17. Störtebeker
18. Quid Pro Quo
19. Lieb Vaterland, magst ruhig sein
20. Sternhagelvoll


DVD/BluRay:

Warmup / Schiffshow / Donnertag, 03.09.2015:
1. Siehst du das Licht
2. Lebensbeichte
3. Nur ihr allein
4. In diesem Licht
5. Frei zu sein
6. Küss mich
7. Gaukler
8. Feuertaufe

Tag 1 / die ersten 10 Jahre / Freitag, 04.09.2015

1. INTRO - TWO SØSTRA
2. ERDBEERMUND
3. FREI ZU SEIN
4. STETIT PUELLA
5. KRUMMAVISUR
6. HERR MANNELIG
7. NYMPHENZEIT
8. LORELEY
9. VOLLMOND
10. DIE GIER
11. WIND
12. VÄNNER OCH FRÄNDER
13. WERD ICH AM GALGEN HOCHGEZOGEN
14. HARFENSOLO – MISS GORDON OF GIGHT
15. AVE MARIA
16. HIEMALI TEMPORE
17. KÜSS MICH
20. ROTES HAAR
21. OMNIA SOL TEMPERAT
22. SPIELMANNSFLUCH
23. ALBTRAUM
24. AI VIS LO LOP
25. MERSEBURGER ZAUBERSPRÜCHE II
26. LIAM
27. VILLEMANN OG MAGNHILD

Tag 2 / die letzten 10 Jahre / Samstag, 05.09.2015

1. INTRO
2. SÄNGERKRIEG
3. IN DIESEM LICHT
4. ZIGEUNERSKAT
5. EN ESTA NOCHE
6. WESSEBRONNER GEBET
7. NUR IHR ALLEIN
8. HIMMEL & HÖLLE
9. BELLADONNA
10. HARFENSOLO – ECCE REX DARIUS
11. GAUKLER
12. UNSICHTBAR
13. FLASCHENPOST
14. FREI ZU SEIN
15. FEUERTAUFE
16. ALLES SCHON GESEHEN
17. LORELEY
18. VIVA LA VIDA
19. SIEBEN KÖCHE
20. AUF´S LEBEN
21. SIEHST DU DAS LICHT
22. STERNENEISEN
23. MEIN RASEND HERZ
24. VOLLMOND



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