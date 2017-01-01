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*Roadcase Royale*



24 июл 2017 : 		 Новый альбом ROADCASE ROYALE выйдет осенью

22 янв 2017 : 		 Участница HEART в ROADCASE ROYALE

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Новый альбом ROADCASE ROYALE выйдет осенью

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Группа ROADCASE ROYALE, созданная одной из основательниц HEART Nancy Wilson вместе с бывшей вокалисткой группы Prince Liv Warfield, в состав которой также входят Ryan Waters (директор сольного проекта Liv и протеже Принса), Chris Joyner (клавиши), Dan Rothchild (бас) и Ben Smith (ударные), выпустит дебютную работу, получившую название "First Things First", 22 сентября. Продюсером материала был Dan Rothchild (HEART).

ROADCASE ROYALE Feat. HEART's NANCY WILSON: 'First Things First' Album Due In September






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