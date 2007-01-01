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Официальное заявление LINKIN PARK Музыканты LINKIN PARK выпустили официальное заявление:



«Дорогой Честер,



Наши сердца разбиты. Волны скорби, шока и отрицания всё ещё накатывают на нашу семью, пока мы сошлись в рукопашную с тем, что случилось.



Ты затронул так много жизней, может даже больше, чем мог себе представить. за последние несколько дней мы увидели нескончаемый поток любви и поддержки, публичной и личной, со всех уголков света. Talinda и семья очень это ценит и они хотели бы дать знать всему свету, что ты был лучшим мужем, сыном и отцом, без тебя семья никогда не будет снова целой.



Когда мы говорили с тобой о будущем, ты заражал всех своим предвкушением. И твоё отсутствие оставило пустоту, которую невозможно заполнить – теперь не услышать твой шумный, весёлый, амбициозный, творческий, добрый, великодушный голос. Мы пытаемся напомнить самим себе, что демоны, что отняли тебя у нас, были всегда частью твоей жизни. В конце концов, тебя и полюбили именно за то, что и как ты пел об этих демонах. Ты бесстрашно выставлял их на показ и делая это, заставлял сплотиться и учил нас быть людьми. У тебя было большое сердце и ты не стеснялся его всем демонстрировать.



Наша любовь к написанию и исполнению музыки не иссякнет. Хоть мы и не знаем, что ждёт нас в будущем, мы знаем, что жизни каждого из нас стали лучше благодаря тебе. Спасибо тебе за этот дар. Мы любим тебя и невероятно скучаем по тебе.



До тех пор, пока мы вновь с тобой не встретимся,

LP»







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