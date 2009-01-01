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KORN могут оставить продюсера В ходе недавнего интервью с гитаристом KORN Brian'ом "Head" Welch'ом у него спросили о классном звучании последнего альбома:



«Во многом это заслуга Nick'a Raskulinecz'a. Все те группы, что вы слушаете, без продюсеров были бы совсем не на том уровне, как были бы и мы и в плане звучания и в плане ощущения музыки. Продюсеры собирают всё воедино. Они как ещё один участник команды. Так что мы надеемся, что будем вновь с ним работать — надеюсь, что это будет уже на следующей пластинке.



Обычно заканчивается туровый цикл и все собираются вместе, думая о том, что будет дальше. Так что мы обсуждали вариант работы с Nick'ом, и в обсуждении были и другие кандидаты, но посмотрим, что будет. Так что пока мы ещё в турне и хотим ещё немного поездить — может, не в США, а ещё где-то. Но в следующем году мы посмотрим, что будет и как».















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