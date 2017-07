сегодня



Новый альбом вокалистки VIXEN выйдет летом Восемнадцатого августа на Pavement Entertainment состоится релиз нового альбома вокалистки VIXEN Janet Gardner:



01. Rat Hole

02. Hippycrite

03. If You Want Me

04. Candle

05. Your Problem Now

06. Let It Be Over

07. Lost

08. The Grind

09. Best Friend

10. The Good Or The Bye















