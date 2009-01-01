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Вокалист SLAYER о Джеффе Ханнемане: «Я должен был больше ему помогать» В ходе недавнего интервью у вокалиста SLAYER Tom'a Araya спросили о том, когда группа приступит к записи нового альбома:



«Я не знаю. Когда мы начинали этим заниматься... Когда я начинал этим заниматься, я хотел быть в команде и исполнять музыку. И в итоге всё закончилось тем, что я оказался с четырьмя парнями, разделявшими общее видение. И потом мы просто начали играть и джемовать, затем начали сочинять что-то своё и джемовать. Ну а следующим шагом, как вы понимаете, были чьи-то слова: "Эй, я хочу записать тему, я хочу сделать запись". И мы просто это сделали. 35 лет спустя я нахожу себя в таком положении, в каком никогда не думал, что смогу оказаться. Я и правда серьёзно не думал о том, куда я смогу зайти. И это всего лишь бизнес, и это, ко всему прочему, то, что я люблю делать, просто потому что получаю удовольствие, и я люблю это, и всё медленно перешло в бизнес. Это не было тем, что нужно было создавать музыку, это был бизнес по созданию музыки. Так что я втянулся в этот процесс, плюс у нас был Джефф, которого несколько лет назад не стало. Мы никогда не придавали деловой стороне вопроса такой значимости, как отношениям в команде, самой команде и всему прочему. Так что это то, что я и Kerry, в настоящий момент мы находимся в середине процесса по приведению всего в порядок. А что касается нового альбома, по-видимому, мы сделали запись ряда песен, мы закончили работу над песнями для этого альбома, и ещё у нас осталось песен шесть или семь. Так что посмотрим (смеётся)».



О том, думает ли он о Джеффе, когда выходит на сцену:



«Да, да, потому что я смотрю и вижу с одной стороны от меня Gary, но я думаю о нём. Особенно тогда, когда мы играем песни, которые мы сочинили с ним вместе. Мы сотрудничали — мы написали много песен вместе, я и Джефф. Так что есть много песен, которые мы играем, когда... И потом получился новый альбом, это было сотрудничество моё и Kerry, но нет (смеётся). Вот он ключ (смеётся). Ключ прямо перед носом, я дал вам вооот такой намёк. Но да — я думаю о нём, и думаю много. Особенно когда мы... Мы всегда заканчиваем сет песней "Angel Of Death", это наше посвящение ему. Так что да, я думаю о нём. Я просто представляю... Ты всегда думаешь, как бы ты хотел или мог бы сделать что-то иначе, что случилось в последние годы его жизни. В ретроспективе ты всегда хочешь сделать... Ты думаешь, что должен был сделать больше, и так ощущаю и я сам: я считаю, что мы должны были или я должен был больше ему помогать».















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