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Вино от OZZY OSBOURNE Двадцать первого августа OZZY OSBOURNE выступит во время полного солнечного затмения в Moonstock и специально к этому событию выпустят Solar Red Wine, которое будет доступно как в обычном издании (50 долларов за бутылку) так и в лимитированном варианте (500 долларов за бутылку, тираж 500 штук, пронумеровано вручную с автографов музыканта).























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