26 июл 2017



Новое видео WAYWARD SONS “Until The End”, новое акустическое видео группы WAYWARD SONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ghosts Of Yet To Come", выходящего пятнадцатого сентября.



















