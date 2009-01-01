28 июл 2017



Перезаписанная версия от EDEN’S CURSE Перезаписанная версия "Fly Away" от EDEN’S CURSE доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из юбилейного переиздания дебютного альбома, выход которого намечен на двадцать пятое августа на AFM Records.















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