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все новости группы
Eden's Curse
28 июл 2017
:
Перезаписанная версия от EDEN’S CURSE
28 июн 2017
:
Перезаписанный альбом EDEN’S CURSE выйдет летом
17 окт 2016
:
Семплы новых песен EDEN'S CURSE
12 окт 2016
:
Новая песня EDEN'S CURSE
29 сен 2016
:
EPK от EDEN'S CURSE
23 сен 2016
:
Видео с текстом от EDEN'S CURSE
9 июл 2016
:
Новое видео EDEN'S CURSE
4 июл 2016
:
Детали нового альбома EDEN'S CURSE
26 июн 2016
:
LIV KRISTINE на новом альбоме EDEN'S CURSE
29 авг 2015
:
Концертный релиз EDEN'S CURSE выйдет в октябре
14 июл 2015
:
EDEN'S CURSE бросили вызов EDEN'S CURSE
16 апр 2015
:
Концертное видео EDEN'S CURSE
1 апр 2015
:
Новый участник EDEN'S CURSE
24 мар 2015
:
Концертное видео EDEN'S CURSE
13 фев 2015
:
Концертное видео EDEN'S CURSE
31 янв 2015
:
Трек-лист концертного релиза EDEN'S CURSE
30 янв 2015
:
Концертный релиз EDEN'S CURSE выйдет в марте
17 фев 2014
:
EDEN'S CURSE сменили барабанщика
4 окт 2013
:
Новая песня EDEN'S CURSE
27 сен 2013
:
EPK от EDEN'S CURSE
15 сен 2013
:
Семплы новых песен EDEN'S CURSE
13 сен 2013
:
Новое видео EDEN'S CURSE
16 авг 2013
:
Семпл нового трека EDEN'S CURSE
7 авг 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома EDEN'S CURSE
29 июл 2013
:
EDEN'S CURSE представили новый состав
28 янв 2013
:
EDEN'S CURSE начали запись
11 янв 2013
:
EDEN'S CURSE завершили сочинение материала
14 сен 2012
:
EDEN'S CURSE расстались с вокалистом
17 июл 2012
:
EDEN'S CURSE продлили соглашение с AFM RECORDS
3 июл 2012
:
Видео с выступления EDEN'S CURSE
25 июн 2012
:
Видео с выступления EDEN'S CURSE
17 май 2012
:
Фрагмент нового трека EDEN'S CURSE
3 мар 2012
:
Новый вокалист в EDEN'S CURSE
15 мар 2011
:
Новая песня EDEN`S CURSE
25 фев 2011
:
Новое видео EDEN`S CURSE
7 фев 2011
:
Фронтмен EDEN'S CURSE о Гэри Муре
28 янв 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома EDEN`S CURSE
19 янв 2011
:
Andi Deris на новом альбоме EDEN'S CURSE
13 янв 2011
:
EDEN'S CURSE записали кавер-версии DIO и DOKKEN - доступны семплы
21 дек 2010
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EDEN'S CURSE завершили запись
22 ноя 2010
:
Трейлер нового DVD EDEN'S CURSE
15 мар 2010
:
EDEN'S CURSE начали запись нового альбома
10 фев 2010
:
EDEN'S CURSE запишут концертный DVD на фестивале Melodic Rock Fest 2
30 ноя 2009
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Детали нового ЕР EDEN'S CURSE
3 май 2009
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Новое видео EDEN'S CURSE
23 май 2008
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EDEN'S CURSE: новый акустический EP, второй альбом на подходе
13 май 2007
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Семплы с дебютного альбома EDEN'S CURSE
28 июл 2017
Перезаписанная версия от EDEN’S CURSE
Перезаписанная версия "Fly Away" от EDEN’S CURSE доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из юбилейного переиздания дебютного альбома, выход которого намечен на двадцать пятое августа на AFM Records.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).