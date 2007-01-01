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*Rainbow*



28 июл 2017 : 		 Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал

24 июл 2017 : 		 RAINBOW записали несколько новых композиций

19 июн 2017 : 		 Видео с выступления RAINBOW

31 май 2017 : 		 Новый сингл RAINBOW

21 май 2017 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет весной

18 апр 2017 : 		 RAINBOW записали две новые песни в студии

5 апр 2017 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет летом

28 мар 2017 : 		 ROGER GLOVER: «RITCHIE BLACKMORE должен был выступать под своим именем, а не с RAINBOW»

18 янв 2017 : 		 GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW

12 янв 2017 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW»

27 дек 2016 : 		 GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»

6 дек 2016 : 		 RAINBOW поедут в тур по Великобритании

26 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

17 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

8 ноя 2016 : 		 Видео с выступления RAINBOW 1984

27 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

29 сен 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет осенью

19 июл 2016 : 		 Лидер RAINBOW: «Мы можем отыграть ещё несколько концертов»

8 июл 2016 : 		 Вокалист RAINBOW о своих первых концертах в группе

2 июл 2016 : 		 Басист AEROSMITH раскритиковал выступление RAINBOW в новом составе

26 июн 2016 : 		 Видео с третьего концерта RAINBOW в новом составе

19 июн 2016 : 		 Видео со второго концерта RAINBOW в новом составе

18 июн 2016 : 		 Видео с первого выступления RAINBOW в новом составе

7 май 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в мае

25 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER считает, что нынешняя группа RITCHIE BLACKMORE'а недостойна носить имя RAINBOW

17 мар 2016 : 		 Фото нового состава RAINBOW

11 мар 2016 : 		 Бывший вокалист RAINBOW продолжает почёсывать голову

8 мар 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в апреле

25 фев 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE объяснил, почему выбрал именно такой состав RAINBOW

25 фев 2016 : 		 JOE LYNN TURNER отчитывает лидера RAINBOW за тот состав, что он собрал

19 фев 2016 : 		 Редкое видео RAINBOW

30 ноя 2015 : 		 Фото нового состава RAINBOW

25 ноя 2015 : 		 Трейлер "The Ritchie Blackmore Story"

17 ноя 2015 : 		 Новый вокалист RAINBOW: «Последние дни как настоящее безумие»

7 ноя 2015 : 		 Состав вкоманды лидера RAINBOW

2 ноя 2015 : 		 Дата третьего шоу лидера RAINBOW

24 окт 2015 : 		 Дата второго шоу лидера RAINBOW

18 окт 2015 : 		 Дата первого шоу лидера RAINBOW

10 сен 2015 : 		 "The Ritchie Blackmore Story" выйдет в ноябре

4 авг 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет песни RAINBOW

21 май 2015 : 		 JOE LYNN TURNER о прослушиваниях в RAINBOW

21 май 2015 : 		 Концертные записи RAINBOW выйдут в августе

29 апр 2015 : 		 JOE LYNN TURNER о возможном реюнионе RAINBOW

14 дек 2014 : 		 JOE LYNN TURNER о реюнионе RAINBOW

12 дек 2014 : 		 Бокс-сет RAINBOW выйдет в январе

28 авг 2014 : 		 JOE LYNN TURNER: "Реюнион RAINBOW вполне возможен"

11 фев 2014 : 		 Бокс-сет синглов RAINBOW выйдет в феврале

18 ноя 2013 : 		 Трек-лист бокс-сета синглов RAINBOW

23 июл 2013 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в августе

15 июл 2013 : 		 Концерт RAINBOW 1995 года выйдет на CD/DVD

14 мар 2013 : 		 "Live In Munich 1977" RAINBOW выйдет на DVD

28 янв 2013 : 		 Участники CONTROL DENIED, DOFKA, SHOK PARIS записали кавер-версию RAINBOW

22 ноя 2012 : 		 Редкие документальные кадры RAINBOW

3 ноя 2012 : 		 DOOGIE WHITE проясняет причины ухода из RAINBOW

30 авг 2012 : 		 Бывший басист RAINBOW/DIO арестован за вождение в нетрезвом виде

13 янв 2012 : 		 RAINBOW:винил 'Long Live Rock 'N' Roll' выйдет в апреле

9 фев 2011 : 		 Детали делюкс-издания "Rising" RAINBOW

3 дек 2010 : 		 Делюкс-издание RAINBOW выйдет в январе

27 авг 2010 : 		 Редкие видео RAINBOW

12 июл 2010 : 		 ALCATRAZZ, JOE LYNN TURNER, DOOGIE WHITE выступят на концертах "Voices Of RAINBOW" в Японии

10 июн 2010 : 		 Альбомы RAINBOW выйдут на виниле

9 июн 2010 : 		 Бывшие участники RAINBOW отдали дань уважения RONNIE JAMES'у DIO

2 ноя 2009 : 		 В работе делюкс-издания альбомов RAINBOW?

7 окт 2009 : 		 Tony Carey: «Реюнион RAINBOW? Забудьте об этом!»

29 сен 2007 : 		 RITCHIE BLACKMORE выпускает DVD "Guitar Gods"

14 сен 2006 : 		 Два DVD от RAINBOW в сентябре

11 мар 2006 : 		 RAINBOW выпустят запись концертов 1976 года

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|||| 28 июл 2017

Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал

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Вокалист RAINBOW Ronnie Romero подтвердил в интервью Metal Forces факт записи нового материала группы:

«Я не знаю, когда эта песня выйдет, но это очень приятная и хорошая тема, — сказал Ronnie перед стартом тура в Великобритании. — Думаю, что после этих концертов мы узнаем, что и как, и какие планы у Ritchie Blackmore'a насчёт создания нового материала или новых концертов, ну и вообще. Я не знаю, честно. Быть может, к концу июня ситуация будет более понятной — после тура по Великобритании.

Что касается новой песни, то она очень удивила. Ritchie прислал мне её несколько месяцев назад. Я ожидал чего-то иного, но она звучит как материал из раннего RAINBOW, из первого альбома, так что полагаю, фанатам она понравится».

На вопрос о том, будет ли полноценный новый альбом, он ответил:

«Мы записывали кое-что, несколько новых песен, потом песни из бэк-каталога. И как я уже сказал раньше, всё зависит от Ritchie. После этого тура мы примем решение о записи полноформатного альбома или просто ряда песен, или чего-то ещё... Всё будет зависеть от настроения Ritchie. Прямо сейчас я не знаю, какие у него планы на группу, но у меня есть подозрение, что если шоу пройдут хорошо, то стоит надеяться на что-то большее. Если шоу пройдут не очень, июнь, быть может, станет последним месяцем для нового RAINBOW (смеётся)».

New RAINBOW Song Sounds Like Band






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Saint Portnoy
28 июл 2017, 13:28		....как ранний материал Blackmore's Night

Voin of Valhalla
28 июл 2017, 15:35		Разговаривай ротом сколько угодно. Пока мы все эту "новую песню" не услышим твой треп не дороже собачьего кала.

Helltroll2007
28 июл 2017, 15:43		Ох уж этот Ричи) таинственный товарищ.

kircore
28 июл 2017, 15:56		-Я ожидал чего-то иного, но она звучит как материал из раннего RAINBOW, из первого альбома, так что полагаю, фанатам она понравится

Интересно, чего он ожидал. Акустической рыбы-баллады с линией вокала от Кандеснайт?
И да, новую песню надо слушать, а не читать, как она напоминает ранний Рейнбоу. Знаем мы эти разговоры.

BobaKoba
28 июл 2017, 18:40		"Быть может, к концу июня ситуация будет более понятной..."
Уже скоро август начнёт заканчиваться.
PS В итоге Блэкмор всех уволит. И стартанёт в тур с голограммой Дио.
Голограмма ведь безропотная.
В конфликт не вступит.


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