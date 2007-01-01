28 июл 2017



Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал Вокалист RAINBOW Ronnie Romero подтвердил в интервью Metal Forces факт записи нового материала группы:



«Я не знаю, когда эта песня выйдет, но это очень приятная и хорошая тема, — сказал Ronnie перед стартом тура в Великобритании. — Думаю, что после этих концертов мы узнаем, что и как, и какие планы у Ritchie Blackmore'a насчёт создания нового материала или новых концертов, ну и вообще. Я не знаю, честно. Быть может, к концу июня ситуация будет более понятной — после тура по Великобритании.



Что касается новой песни, то она очень удивила. Ritchie прислал мне её несколько месяцев назад. Я ожидал чего-то иного, но она звучит как материал из раннего RAINBOW, из первого альбома, так что полагаю, фанатам она понравится».



На вопрос о том, будет ли полноценный новый альбом, он ответил:



«Мы записывали кое-что, несколько новых песен, потом песни из бэк-каталога. И как я уже сказал раньше, всё зависит от Ritchie. После этого тура мы примем решение о записи полноформатного альбома или просто ряда песен, или чего-то ещё... Всё будет зависеть от настроения Ritchie. Прямо сейчас я не знаю, какие у него планы на группу, но у меня есть подозрение, что если шоу пройдут хорошо, то стоит надеяться на что-то большее. Если шоу пройдут не очень, июнь, быть может, станет последним месяцем для нового RAINBOW (смеётся)».















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