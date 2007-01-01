все новости группы
Rainbow
28 июл 2017 :
Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал 24 июл 2017 :
RAINBOW записали несколько новых композиций 19 июн 2017 :
Видео с выступления RAINBOW 31 май 2017 :
Новый сингл RAINBOW 21 май 2017 :
Новый сингл RAINBOW выйдет весной 18 апр 2017 :
RAINBOW записали две новые песни в студии 5 апр 2017 :
Концертный релиз RAINBOW выйдет летом 28 мар 2017 :
ROGER GLOVER: «RITCHIE BLACKMORE должен был выступать под своим именем, а не с RAINBOW» 18 янв 2017 :
GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW 12 янв 2017 :
RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW» 27 дек 2016 :
GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW» 6 дек 2016 :
RAINBOW поедут в тур по Великобритании 26 ноя 2016 :
Фрагмент нового DVD RAINBOW 17 ноя 2016 :
Фрагмент нового DVD RAINBOW 8 ноя 2016 :
Видео с выступления RAINBOW 1984 27 окт 2016 :
Фрагмент нового DVD RAINBOW 29 сен 2016 :
Концертный релиз RAINBOW выйдет осенью 19 июл 2016 :
Лидер RAINBOW: «Мы можем отыграть ещё несколько концертов» 8 июл 2016 :
Вокалист RAINBOW о своих первых концертах в группе 2 июл 2016 :
Басист AEROSMITH раскритиковал выступление RAINBOW в новом составе 26 июн 2016 :
Видео с третьего концерта RAINBOW в новом составе 19 июн 2016 :
Видео со второго концерта RAINBOW в новом составе 18 июн 2016 :
Видео с первого выступления RAINBOW в новом составе 7 май 2016 :
Концертный релиз RAINBOW выйдет в мае 25 апр 2016 :
JOE LYNN TURNER считает, что нынешняя группа RITCHIE BLACKMORE'а недостойна носить имя RAINBOW 17 мар 2016 :
Фото нового состава RAINBOW 11 мар 2016 :
Бывший вокалист RAINBOW продолжает почёсывать голову 8 мар 2016 :
Концертный релиз RAINBOW выйдет в апреле 25 фев 2016 :
RITCHIE BLACKMORE объяснил, почему выбрал именно такой состав RAINBOW 25 фев 2016 :
JOE LYNN TURNER отчитывает лидера RAINBOW за тот состав, что он собрал 19 фев 2016 :
Редкое видео RAINBOW 30 ноя 2015 :
Фото нового состава RAINBOW 25 ноя 2015 :
Трейлер "The Ritchie Blackmore Story" 17 ноя 2015 :
Новый вокалист RAINBOW: «Последние дни как настоящее безумие» 7 ноя 2015 :
Состав вкоманды лидера RAINBOW 2 ноя 2015 :
Дата третьего шоу лидера RAINBOW 24 окт 2015 :
Дата второго шоу лидера RAINBOW 18 окт 2015 :
Дата первого шоу лидера RAINBOW 10 сен 2015 :
"The Ritchie Blackmore Story" выйдет в ноябре 4 авг 2015 :
JOE LYNN TURNER исполняет песни RAINBOW 21 май 2015 :
JOE LYNN TURNER о прослушиваниях в RAINBOW 21 май 2015 :
Концертные записи RAINBOW выйдут в августе 29 апр 2015 :
JOE LYNN TURNER о возможном реюнионе RAINBOW 14 дек 2014 :
JOE LYNN TURNER о реюнионе RAINBOW 12 дек 2014 :
Бокс-сет RAINBOW выйдет в январе 28 авг 2014 :
JOE LYNN TURNER: "Реюнион RAINBOW вполне возможен" 11 фев 2014 :
Бокс-сет синглов RAINBOW выйдет в феврале 18 ноя 2013 :
Трек-лист бокс-сета синглов RAINBOW 23 июл 2013 :
Концертный релиз RAINBOW выйдет в августе 15 июл 2013 :
Концерт RAINBOW 1995 года выйдет на CD/DVD 14 мар 2013 :
"Live In Munich 1977" RAINBOW выйдет на DVD 28 янв 2013 :
Участники CONTROL DENIED, DOFKA, SHOK PARIS записали кавер-версию RAINBOW 22 ноя 2012 :
Редкие документальные кадры RAINBOW 3 ноя 2012 :
DOOGIE WHITE проясняет причины ухода из RAINBOW 30 авг 2012 :
Бывший басист RAINBOW/DIO арестован за вождение в нетрезвом виде 13 янв 2012 :
RAINBOW:винил 'Long Live Rock 'N' Roll' выйдет в апреле 9 фев 2011 :
Детали делюкс-издания "Rising" RAINBOW 3 дек 2010 :
Делюкс-издание RAINBOW выйдет в январе 27 авг 2010 :
Редкие видео RAINBOW 12 июл 2010 :
ALCATRAZZ, JOE LYNN TURNER, DOOGIE WHITE выступят на концертах "Voices Of RAINBOW" в Японии 10 июн 2010 :
Альбомы RAINBOW выйдут на виниле 9 июн 2010 :
Бывшие участники RAINBOW отдали дань уважения RONNIE JAMES'у DIO 2 ноя 2009 :
В работе делюкс-издания альбомов RAINBOW? 7 окт 2009 :
Tony Carey: «Реюнион RAINBOW? Забудьте об этом!» 29 сен 2007 :
RITCHIE BLACKMORE выпускает DVD "Guitar Gods" 14 сен 2006 :
Два DVD от RAINBOW в сентябре 11 мар 2006 :
RAINBOW выпустят запись концертов 1976 года
28 июл 2017
Новая песня звучит как ранний материал RAINBOW
Вокалист RAINBOW Ronnie Romero подтвердил в интервью Metal Forces факт записи нового материала группы:
«Я не знаю, когда эта песня выйдет, но это очень приятная и хорошая тема, — сказал Ronnie перед стартом тура в Великобритании. — Думаю, что после этих концертов мы узнаем, что и как, и какие планы у Ritchie Blackmore'a насчёт создания нового материала или новых концертов, ну и вообще. Я не знаю, честно. Быть может, к концу июня ситуация будет более понятной — после тура по Великобритании.
Что касается новой песни, то она очень удивила. Ritchie прислал мне её несколько месяцев назад. Я ожидал чего-то иного, но она звучит как материал из раннего RAINBOW, из первого альбома, так что полагаю, фанатам она понравится».
На вопрос о том, будет ли полноценный новый альбом, он ответил:
«Мы записывали кое-что, несколько новых песен, потом песни из бэк-каталога. И как я уже сказал раньше, всё зависит от Ritchie. После этого тура мы примем решение о записи полноформатного альбома или просто ряда песен, или чего-то ещё... Всё будет зависеть от настроения Ritchie. Прямо сейчас я не знаю, какие у него планы на группу, но у меня есть подозрение, что если шоу пройдут хорошо, то стоит надеяться на что-то большее. Если шоу пройдут не очень, июнь, быть может, станет последним месяцем для нового RAINBOW (смеётся)».
VIDEO
Saint Portnoy
Voin of Valhalla
Helltroll2007
kircore
Интересно, чего он ожидал. Акустической рыбы-баллады с линией вокала от Кандеснайт?
И да, новую песню надо слушать, а не читать, как она напоминает ранний Рейнбоу. Знаем мы эти разговоры.
BobaKoba
Уже скоро август начнёт заканчиваться.
PS В итоге Блэкмор всех уволит. И стартанёт в тур с голограммой Дио.
Голограмма ведь безропотная.
В конфликт не вступит.
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