26 июл 2017



LINKIN PARK в 'Carpool Karaoke' Менее чем за неделю до смерти вокалиста LINKIN PARK, группа приняла участие в съемках программы "Carpool Karaoke", премьера которой намечен на осень этого года. продюсер шоу, James Corden, был шокирован известием о смерти Честера, написав в Твиттере:



«Я шокирован и раздавлен. Всеми помыслами с семьей Честера и его друзьями».















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