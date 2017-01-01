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*The Fell*



26 июл 2017 : 		 THE FELL нашли вокалиста

21 июл 2017 : 		 BILLY SHEEHAN в THE FELL

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|||| 26 июл 2017

THE FELL нашли вокалиста

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В силу контрактных обязательств, вокалист Toby Rand (Rand, Juke Kartel, Rock Star: Supernova) не смог больше петь в THE FELL. Группа пожелала ему успехов во всех начинаниях в будущем. Новым вокалистом стал Anthony De La Torre, известный по роли молодого Джека Воробья в фильме "Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales".

THE FELL Featuring BILLY SHEEHAN Introduce New Frontman ANTHONY DE LA TORRE



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