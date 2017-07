26 июл 2017



THE FELL нашли вокалиста В силу контрактных обязательств, вокалист Toby Rand (Rand, Juke Kartel, Rock Star: Supernova) не смог больше петь в THE FELL. Группа пожелала ему успехов во всех начинаниях в будущем. Новым вокалистом стал Anthony De La Torre, известный по роли молодого Джека Воробья в фильме "Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales".









