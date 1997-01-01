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*Hundred Suns*



26 июл 2017 : 		 Новое видео HUNDRED SUNS

17 июл 2017 : 		 Новая песня HUNDRED SUNS

26 июн 2017 : 		 Новая песня HUNDRED SUNS

25 авг 2016 : 		 Обучающее видео от HUNDRED SUNS

24 май 2016 : 		 Новая песня HUNDRED SUNS

23 окт 2015 : 		 Музыканты NORMA JEAN, EVERY TIME I DIE и DEAD AND DIVINE в HUNDRED SUNS

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|||| 26 июл 2017

Новое видео HUNDRED SUNS

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“Amaranthine”, новое видео группы HUNDRED SUNS, в состав которой входят вокалист Cory Brandan (NORMA JEAN), барабанщик Ryan Leger (ex-EVERY TIME I DIE) и гитарист Chris LeMasters (ex-DEAD AND DIVINE), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Prestaliis", выход которого намечен на одиннадцатое августа на New Damage Records.

HUNDRED SUNS Premier вЂњAmaranthineвЂќ Music Video; Portion Of Track Sales To Benefit Fight Against Human Trafficking





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