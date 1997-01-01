Новое видео HUNDRED SUNS

“Amaranthine”, новое видео группы HUNDRED SUNS, в состав которой входят вокалист Cory Brandan (NORMA JEAN), барабанщик Ryan Leger (ex-EVERY TIME I DIE) и гитарист Chris LeMasters (ex-DEAD AND DIVINE), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Prestaliis", выход которого намечен на одиннадцатое августа на New Damage Records.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).