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*Machine Head*



26 июл 2017 : 		 MACHINE HEAD And Friends исполняют STEVIE NICKS & TOM PETTY, AC/DC, ALICE IN CHAINS

23 ноя 2016 : 		 Лидер MACHINE HEAD написал фолк-трек

19 авг 2016 : 		 Успехи MACHINE HEAD в чартах

28 июл 2016 : 		 Вокалист MACHINE HEAD с друзьями исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN, CHEAP TRICK

4 июн 2016 : 		 Вокалист MACHINE HEAD подтвердил, что частично "посвятил" новый трек PHILIP'y ANSELMO

1 июн 2016 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл

20 май 2016 : 		 MACHINE HEAD сняли видео на новую песню

17 фев 2016 : 		 MACHINE HEAD остановили концерт после исполнения пяти песен

15 сен 2015 : 		 Лидер BEHEMOTH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

20 июл 2015 : 		 MACHINE HEAD в Новой Зеландии

20 фев 2015 : 		 MACHINE HEAD исполняют Tenacious D

19 фев 2015 : 		 Вокалист IGNITE присоединился на сцене к MACHINE HEAD

16 фев 2015 : 		 MACHINE HEAD планируют съемку DVD

18 ноя 2014 : 		 Концертное видео MACHINE HEAD

14 ноя 2014 : 		 MACHINE HEAD исполнили новую песню

11 ноя 2014 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

6 ноя 2014 : 		 Новый альбом MACHINE HEAD доступен для прослушивания

5 ноя 2014 : 		 Фрагмент нового трека MACHINE HEAD

4 ноя 2014 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

31 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома MACHINE HEAD

30 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома MACHINE HEAD

29 окт 2014 : 		 Семплы новых песен MACHINE HEAD

25 сен 2014 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

24 сен 2014 : 		 Лидер MACHINE HEAD о состоянии современной металл-сцены

20 сен 2014 : 		 MACHINE HEAD отложили североамериканский тур

19 авг 2014 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

15 авг 2014 : 		 Новый альбом MACHINE HEAD выйдет в ноябре

7 авг 2014 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

7 июл 2014 : 		 Иск басиста MACHINE HEAD был урегулирован

4 июл 2014 : 		 MACHINE HEAD нашли художника для нового альбома

19 май 2014 : 		 MACHINE HEAD исполнили новую песню

20 апр 2014 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

14 апр 2014 : 		 Фрагмент новой песни MACHINE HEAD

8 апр 2014 : 		 MACHINE HEAD ищут пути, чтобы избежать иска бывшего басиста

13 мар 2014 : 		 Варианты издания нового сингла MACHINE HEAD

11 мар 2014 : 		 MACHINE HEAD: видео из студии

21 фев 2014 : 		 Третья часть обложки сингла MACHINE HEAD

15 фев 2014 : 		 Вторая часть обложки сингла MACHINE HEAD

8 фев 2014 : 		 MACHINE HEAD начнут запись в выходные

6 фев 2014 : 		 Обложка нового сингла MACHINE HEAD

1 фев 2014 : 		 MACHINE HEAD записывают кавер-версию IGNITE

29 янв 2014 : 		 Ранние работы S.A. SLAYER, в которой играл барабанщик MACHINE HEAD, выйдут в феврале

24 янв 2014 : 		 MACHINE HEAD выпустят демо новой песни на Record Store Day

23 янв 2014 : 		 ADAM DUCE подал иск против MACHINE HEAD

9 дек 2013 : 		 Вокалист MACHINE HEAD о новом альбоме

2 ноя 2013 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

31 окт 2013 : 		 Демо от MACHINE HEAD

4 окт 2013 : 		 MACHINE HEAD на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

20 сен 2013 : 		 Гитарист MACHINE HEAD о новых песнях

18 июл 2013 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

28 июн 2013 : 		 MACHINE HEAD выступили с новым басистом

26 июн 2013 : 		 MACHINE HEAD выступили с новым басистом

26 июн 2013 : 		 MACHINE HEAD выступили с новым басистом

25 июн 2013 : 		 MACHINE HEAD нашли басиста

3 май 2013 : 		 У MACHINE HEAD есть восемь кандидатов на роль басиста

23 апр 2013 : 		 MACHINE HEAD завершили прослушивание басистов

12 апр 2013 : 		 MACHINE HEAD начали записывать демо

31 мар 2013 : 		 Бывший басист FEAR FACTORY прослушивается в MACHINE HEAD

27 мар 2013 : 		 MACHINE HEAD начали поиск басиста

26 мар 2013 : 		 Гитарист MACHINE HEAD исполнил классику UFO

14 мар 2013 : 		 Вокалист MACHINE HEAD о ситуации в SLAYER

27 фев 2013 : 		 Вокалист MACHINE HEAD об увольнении басиста

23 фев 2013 : 		 MACHINE HEAD расстались с басистом

4 фев 2013 : 		 MACHINE HEAD провели первую репетицию нового материала

29 янв 2013 : 		 Видео с акустического выступления вокалиста MACHINE HEAD

23 янв 2013 : 		 Вокалист MACHINE HEAD отыграл первое сольное выступление

16 янв 2013 : 		 MACHINE HEAD "официально" начнут сочинение на "этой или следующей неделе"

15 ноя 2012 : 		 Фронтмен MACHINE HEAD перенес операцию

13 ноя 2012 : 		 Концертные песни MACHINE HEAD

30 окт 2012 : 		 Концертная песня MACHINE HEAD

24 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD MACHINE HEAD

2 окт 2012 : 		 Концертный релиз MACHINE HEAD выйдет в ноябре

12 авг 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

7 авг 2012 : 		 Профессиональное видео c выступления MACHINE HEAD

1 авг 2012 : 		 Вокалист MACHINE HEAD: «RANDY BLYTHE невиновен!»

1 авг 2012 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

23 июл 2012 : 		 Обложка биографии MACHINE HEAD

13 июл 2012 : 		 Тур по автобусу MACHINE HEAD

8 июн 2012 : 		 MACHINE HEAD сыграли кавер-версии FOO FIGHTERS, SYSTEM OF A DOWN на "секретном" концерте

3 июн 2012 : 		 Видео полного концерта MACHINE HEAD с Rock Am Ring

9 май 2012 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

3 апр 2012 : 		 Первая биография MACHINE HEAD выйдет в октябре

31 янв 2012 : 		 13-летний фанат MACHINE HEAD выступил с группой

13 янв 2012 : 		 Басист MACHINE HEAD: «METALLICA — это феномен»

2 янв 2012 : 		 Гитарист MACHINE HEAD обручился с клавишницей BLEEDING THROUGH

6 дек 2011 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

2 дек 2011 : 		 Гитарист MACHINE HEAD ушел со сцены после того, как в него кинули обувью

16 ноя 2011 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

28 окт 2011 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

23 окт 2011 : 		 Видео с выступлений MACHINE HEAD

13 окт 2011 : 		 MACHINE HEAD отмечает 20 лет с момента основания!

24 сен 2011 : 		 MACHINE HEAD на Wacken

23 сен 2011 : 		 Тизер бонус-DVD нового альбома MACHINE HEAD

14 сен 2011 : 		 "Lyric video" MACHINE HEAD

12 авг 2011 : 		 MACHINE HEAD завершили работу над альбомом

28 июл 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MACHINE HEAD

27 июл 2011 : 		 MACHINE HEAD отменили концерт из-за болезни

13 июл 2011 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

11 июл 2011 : 		 MACHINE HEAD исполнили новый трек

30 июн 2011 : 		 Специальное издание нового альбома MACHINE HEAD

23 июн 2011 : 		 Название нового альбома MACHINE HEAD

12 июн 2011 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

9 июн 2011 : 		 Семпл нового сингла MACHINE HEAD

14 апр 2011 : 		 MACHINE HEAD начнут запись в эти выходные

1 дек 2010 : 		 MACHINE HEAD начали работу над новым материалом

8 сен 2010 : 		 Дом фронтмена MACHINE HEAD обворовали

26 июн 2010 : 		 Фронтмен MACHINE HEAD записал кавер-версию BLACK SABBATH

26 май 2010 : 		 MACHINE HEAD о смерти басиста SLIPKNOT

20 апр 2010 : 		 MACHINE HEAD о Peter'e Steele'а

3 авг 2009 : 		 Robb Flynn: «DJ Lethal ведет себя как интернет-крутышка»

27 июл 2009 : 		 Гитарист MACHINE HEAD упал в обморок на концерте, доступно видео

20 дек 2008 : 		 MACHINE HEAD отменили два шоу в рамках тура со SLIPKNOT

6 ноя 2008 : 		 Видео "Hallowed Be Thy Name" от MACHINE HEAD

23 сен 2008 : 		 Переиздание последнего альбома MACHINE HEAD

9 июн 2008 : 		 MACHINE HEAD исполнили кавер на композицию IRON MAIDEN

15 мар 2008 : 		 Редчайший видеоклип MACHINE HEAD в сети

29 фев 2008 : 		 Ударник MACHINE HEAD снова в строю после личной трагедии

11 янв 2008 : 		 Фронтмен MACHINE HEAD комментирует номинацию на награду Грэмми

26 ноя 2007 : 		 MACHINE HEAD получили награду в Дании

7 июн 2007 : 		 Доступно видео с выступления MACHINE HEAD на фестивале Rock Am Ring

26 янв 2007 : 		 MACHINE HEAD опубликовали обложку нового альбома

21 авг 2006 : 		 Обнародовано название нового альбома MACHINE HEAD

21 июл 2006 : 		 Опубликован новый видеоматериал от MACHINE HEAD

26 июн 2006 : 		 MACHINE HEAD начнут запись нового альбома в августе

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MACHINE HEAD And Friends исполняют STEVIE NICKS & TOM PETTY, AC/DC, ALICE IN CHAINS

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Двадцать второго июля состоялась вечеринка по случаю юбилея вокалиста MACHINE HEAD, Robb'a Flynn'a, на которой был исполнен ряд кавер-версий — видео доступно ниже.

MACHINE HEAD And Friends Cover STEVIE NICKS & TOM PETTY, AC/DC, ALICE IN CHAINS, TEMPLE OF THE DOG At ROBB FLYNNвЂ™s 50th Birthday Bash; Video






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