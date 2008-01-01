26 июл 2017



MACHINE HEAD And Friends исполняют STEVIE NICKS & TOM PETTY, AC/DC, ALICE IN CHAINS Двадцать второго июля состоялась вечеринка по случаю юбилея вокалиста MACHINE HEAD, Robb'a Flynn'a, на которой был исполнен ряд кавер-версий — видео доступно ниже.















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