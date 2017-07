26 июл 2017



Новая песня THE CONTORTIONIST “Absolve”, новая песня THE CONTORTIONIST, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Clairvoyant", выход которого намечен на 15 сентября.



Трек-лист:



“Monochrome (Passive)”

“Godspeed”

“Reimagined”

“Clairvoyant”

“The Center”

“Absolve”

“Relapse”

“Return To Earth”

“Monochrome (Pensive)”













