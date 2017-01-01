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*Spirits Of Fire*



27 июл 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS, CHRIS CAFFERY, STEVE DIGIORGIO и MARK ZONDER в SPIRITS OF FIRE

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|||| 27 июл 2017

TIM 'RIPPER' OWENS, CHRIS CAFFERY, STEVE DIGIORGIO и MARK ZONDER в SPIRITS OF FIRE

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Chris Caffery (SAVATAGE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) и Tim "Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, CHARRED WALLS OF THE DAMNED) объединились в новой группе SPIRITS OF FIRE, в состав которой также входят Steve DiGiorgio (TESTAMENT, DEATH, SEBASTIAN BACH, CHARRED WALLS OF THE DAMNED) и Mark Zonder (FATES WARNING, WARLORD). Коллектив работает над дебютным альбомом, релиз которого намечен на начало 2018 года на Frontiers Music Srl. Сведением материала занимается Roy "Z" Ramirez (BRUCE DICKINSON, HALFORD).

TIM 'RIPPER' OWENS, CHRIS CAFFERY, STEVE DIGIORGIO And MARK ZONDER Join Forces In SPIRITS OF FIRE






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