27 июл 2017



TIM 'RIPPER' OWENS, CHRIS CAFFERY, STEVE DIGIORGIO и MARK ZONDER в SPIRITS OF FIRE Chris Caffery (SAVATAGE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) и Tim "Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, CHARRED WALLS OF THE DAMNED) объединились в новой группе SPIRITS OF FIRE, в состав которой также входят Steve DiGiorgio (TESTAMENT, DEATH, SEBASTIAN BACH, CHARRED WALLS OF THE DAMNED) и Mark Zonder (FATES WARNING, WARLORD). Коллектив работает над дебютным альбомом, релиз которого намечен на начало 2018 года на Frontiers Music Srl. Сведением материала занимается Roy "Z" Ramirez (BRUCE DICKINSON, HALFORD).















