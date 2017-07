27 июл 2017



Обложка и трек лист нового альбома EUROPE EUROPE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Walk The Earth", выход которого намечен на двадцатое октября на собственном лейбле Hell & Back. Запись материала проходила в студии Abbey Road, а продюсером материала был Dave Cobb. В качестве обложки использовано оригинальное произведение Mike Sportes'a.



Joey: «Мы были в студии и Dave пришел в классной футболке с дизайном Mike'a. Мы тут же поняли, что нам просто необходимо посмотреть на его работы и пригласить его для создания эксклюзивного оформления, отражающего дух альбома. Мы очень гордимся той работой, какую он сделал для нас для 'Walk The Earth'!»



Трек-лист:



01. Walk The Earth

02. The Siege

03. Kingdom United

04. Pictures

05. Election Day

06. Wolves

07. GTO

08. Haze

09. Whenever You're Ready

10. Turn To Dust















