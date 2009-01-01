Обложка и трек лист нового альбома EUROPE

EUROPE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Walk The Earth", выход которого намечен на двадцатое октября на собственном лейбле Hell & Back. Запись материала проходила в студии Abbey Road, а продюсером материала был Dave Cobb. В качестве обложки использовано оригинальное произведение Mike Sportes'a.
Joey: «Мы были в студии и Dave пришел в классной футболке с дизайном Mike'a. Мы тут же поняли, что нам просто необходимо посмотреть на его работы и пригласить его для создания эксклюзивного оформления, отражающего дух альбома. Мы очень гордимся той работой, какую он сделал для нас для 'Walk The Earth'!»
Трек-лист:
01. Walk The Earth
02. The Siege
03. Kingdom United
04. Pictures
05. Election Day
06. Wolves
07. GTO
08. Haze
09. Whenever You're Ready
10. Turn To Dust
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