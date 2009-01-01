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*Europe*



27 июл 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома EUROPE

12 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD EUROPE

27 июн 2017 : 		 Трейлер нового DVD EUROPE

27 май 2017 : 		 Концертный релиз EUROPE выйдет летом

5 май 2017 : 		 EUROPE выпустят новый альбом осенью

26 янв 2017 : 		 EUROPE завершили работу над DVD

26 янв 2017 : 		 EUROPE запишут новый альбом в Лондоне

30 ноя 2016 : 		 EUROPE начнут запись в феврале

22 ноя 2016 : 		 EUROPE целиком исполняют 'The Final Countdown'

30 июл 2016 : 		 EUROPE начнут запись в 2017

9 апр 2016 : 		 Фронтмен EUROPE исполняет хиты группы с оркестром

1 апр 2016 : 		 Вокалист EUROPE не хочет ехать в прощальный тур

28 янв 2016 : 		 EUROPE почтили память Гленна Фрея

7 дек 2015 : 		 Видео выступления EUROPE в Тулузе

30 ноя 2015 : 		 Главный хит EUROPE вдохновлён творчеством David'а Bowie

23 ноя 2015 : 		 Песня EUROPE возглавила чарты

17 ноя 2015 : 		 EUROPE отметят юбилей "The Final Countdown"

26 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD EUROPE

17 окт 2015 : 		 EUROPE выпустят своё выступление на Wacken Open Air

13 сен 2015 : 		 "The Final Countdown" EUROPE в новой рекламе

21 май 2015 : 		 EUROPE на банджо

27 апр 2015 : 		 Новое видео EUROPE

19 мар 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании EUROPE

4 мар 2015 : 		 Новый альбом EUROPE доступен для прослушивания

25 фев 2015 : 		 Две новые песни EUROPE доступны для прослушивания

11 фев 2015 : 		 Трейлер нового альбома EUROPE

9 фев 2015 : 		 Вокалист EUROPE: "Не делаешь новых альбомов - будь готов, что люди станут требовать только старый материал"

9 фев 2015 : 		 Новое видео EUROPE

5 дек 2014 : 		 Новый альбом EUROPE выйдет в марте

6 мар 2014 : 		 Гитарист ARCH ENEMY вышел на одну сцену с EUROPE

31 янв 2014 : 		 EUROPE целиком исполнят 'Wings Of Tomorrow' в Швеции

18 дек 2013 : 		 EUROPE запишут альбом в следующем году

29 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD EUROPE

18 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD EUROPE

13 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD EUROPE

3 сен 2013 : 		 Детали юбилейного концерта EUROPE

26 июн 2013 : 		 Видео с выступления EUROPE

19 июн 2013 : 		 EUROPE: "SABATON не первая шведская хард-рок группа, получившая платину"

10 июн 2013 : 		 Видео с выступления EUROPE

22 мар 2013 : 		 SCOTT GORHAM, MICHAEL SCHENKER примут участие в концерте EUROPE

16 мар 2013 : 		 EUROPE запишут новый альбом в начале 2014 года

13 янв 2013 : 		 Вокалист EUROPE о юбилейном выступлении на Sweden Rock

22 дек 2012 : 		 EUROPE отметят 30-летие на Sweden Rock Festival 2013

18 дек 2012 : 		 EUROPE исполнили редкий трек

17 сен 2012 : 		 Акустика от EUROPE

1 авг 2012 : 		 Новое видео EUROPE

17 июн 2012 : 		 Барабанщик EUROPE объяснил, почему группа отменила выступление на Download

1 июн 2012 : 		 EUROPE исполнили кавер-версию "Holiday" SCORPIONS

15 май 2012 : 		 Гитарист EUROPE: "80-е были просто ужасны!"

23 мар 2012 : 		 EUROPE исполнили новый трек в акустике

22 мар 2012 : 		 Новое видео EUROPE

19 мар 2012 : 		 Семплы с нового альбома EUROPE

3 мар 2012 : 		 Видео записи вокала для нового сингла EUROPE

1 мар 2012 : 		 Трек-лист нового альбома EUROPE

1 мар 2012 : 		 Первый сингл EUROPE выйдет в марте

22 фев 2012 : 		 Новый альбом EUROPE выйдет в апреле

14 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома EUROPE

27 янв 2012 : 		 Название нового альбома EUROPE

25 ноя 2011 : 		 Бывший гитарист EUROPE планирует фестиваль

5 авг 2011 : 		 Концертный релиз EUROPE выйдет в Японии в сентябре

13 июл 2011 : 		 EUROPE объявили имя продюсера

26 июн 2011 : 		 EUROPE начнут запись в октябре

10 фев 2011 : 		 EUROPE снимут лондонское шоу на DVD/Blu-Ray

8 фев 2011 : 		 EUROPE о Гэри Муре

15 окт 2010 : 		 Фронтмен EUROPE будет вести радиошоу

17 июл 2010 : 		 JOEY TEMPEST из EUROPE: «Мы больше не можем жить, не общаясь друг с другом»

24 май 2010 : 		 JOHN NORUM (EUROPE) о DIO

20 мар 2010 : 		 Гитарист EUROPE в мае выпустит сольный альбом

9 дек 2009 : 		 EUROPE попали в шорт-лист шведской премии Грэмми

19 сен 2009 : 		 Новый альбом EUROPE стал первым в Швеции

7 сен 2009 : 		 Новое видео EUROPE

16 июл 2009 : 		 Трек-лист нового альбома EUROPE

29 июн 2009 : 		 EUROPE выпустят мини-альбом в августе

22 июн 2009 : 		 Подробности о новом альбоме EUROPE

4 июн 2009 : 		 Новое видео EUROPE в сети

25 май 2009 : 		 EUROPE сняли новое видео

30 апр 2009 : 		 Новая песня EUROPE

10 апр 2009 : 		 Новый альбом EUROPE выйдет в конце августа

19 мар 2009 : 		 Название нового альбома группы EUROPE

11 фев 2009 : 		 Концертный альбом EUROPE выйдет и в США

11 дек 2008 : 		 Объявлено рабочее название нового альбома EUROPE

3 фев 2008 : 		 Доступно видео с акустического концерта EUROPE

19 окт 2007 : 		 У вокалиста EUROPE родился мальчик

3 апр 2007 : 		 EUROPE: Записи из Abbey Road доступны для платного скачивания

20 дек 2006 : 		 EUROPE: Акустическое выступление для телевидения в сети

5 дек 2006 : 		 Видео EUROPE "Always The Pretenders" в сети

18 сен 2006 : 		 EUROPE: Новый сингл в октябре

30 авг 2006 : 		 Обнародован трек-лист нового альбома EUROPE

23 авг 2006 : 		 EUROPE о своем новом альбоме

7 авг 2006 : 		 Юбилейный DVD от EUROPE "The Final Countdown Tour 1986" выйдет в октябре

5 авг 2006 : 		 EUROPE завершили работу над новым альбомом

10 июл 2006 : 		 EUROPE продолжают работу в студии

18 июн 2006 : 		 EUROPE начали записывать новый альбом

2 апр 2006 : 		 EUROPE готовятся к записи нового альбома

11 окт 2005 : 		 EUROPE: новый DVD "Live From The Dark"

9 сен 2005 : 		 EUROPE выпустят новый альбом в следующем году

24 май 2005 : 		 EUROPE: новый альбом в начале следующего года

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|||| 27 июл 2017

Обложка и трек лист нового альбома EUROPE

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EUROPE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Walk The Earth", выход которого намечен на двадцатое октября на собственном лейбле Hell & Back. Запись материала проходила в студии Abbey Road, а продюсером материала был Dave Cobb. В качестве обложки использовано оригинальное произведение Mike Sportes'a.

Joey: «Мы были в студии и Dave пришел в классной футболке с дизайном Mike'a. Мы тут же поняли, что нам просто необходимо посмотреть на его работы и пригласить его для создания эксклюзивного оформления, отражающего дух альбома. Мы очень гордимся той работой, какую он сделал для нас для 'Walk The Earth'!»

Трек-лист:

01. Walk The Earth
02. The Siege
03. Kingdom United
04. Pictures
05. Election Day
06. Wolves
07. GTO
08. Haze
09. Whenever You're Ready
10. Turn To Dust

EUROPE To Release 'Walk The Earth' Album In October; Cover Artwork Unveiled






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