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*Yngwie Malmsteen*



28 июл 2017 : 		 JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у

28 июл 2017 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»

14 май 2017 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

20 фев 2017 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет LITTLE RICHARD'a

18 май 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сам спел на новом альбоме

17 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

16 апр 2016 : 		 STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, TOSIN ABASI исполнили песню BOSTON

12 апр 2016 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

7 апр 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN и STEVE VAI сыграли вместе

26 фев 2016 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 фев 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сменил название альбома

22 фев 2016 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в апреле

21 фев 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN, STEVE VAI And RUDY SARZO исполнили VAN HALEN

22 окт 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Почему я ушёл от YNGWIE MALMSTEEN'а»

6 июн 2015 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

14 май 2015 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

2 май 2015 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

20 фев 2015 : 		 Скончался бывший клавишник YNGWIE MALMSTEEN'a

16 фев 2015 : 		 YNGWIE MALMSTEEN работает над следующим альбомом

13 фев 2015 : 		 YNGWIE MALMSTEEN включен в SWEDISH MUSIC HALL OF FAME

6 фев 2015 : 		 YNGWIE MALMSTEEN вдохновил инвалида

18 окт 2014 : 		 YNGWIE MALMSTEEN уверен, что молодые группы никогда не станут настоящими рок-звёздами

7 июл 2014 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

2 июл 2014 : 		 YNGWIE MALMSTEEN работает над концертным DVD

22 июн 2014 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

20 июн 2014 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 май 2014 : 		 Умер бывший басист YNGWIE MALMSTEEN

12 апр 2014 : 		 YNGWIE MALMSTEEN, ULI JON ROTH, BUMBLEFOOT, GARY HOEY поедут в тур

30 дек 2013 : 		 Мемуары YNGWIE MALMSTEEN вышли на аудиокниге

12 сен 2013 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Пиратство уничтожило музыкальную индустрию»

29 май 2013 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

7 май 2013 : 		 YNGWIE MALMSTEEN на ТВ

2 май 2013 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

27 апр 2013 : 		 Пром-видео биографии YNGWIE MALMSTEEN

9 фев 2013 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: "Большая часть материала, которую вы услышите на записи, была записана с первых дублей"

2 фев 2013 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: "Я создаю только ту музыку, которая мне нравится"

31 янв 2013 : 		 Автобиография YNGWIE MALMSTEEN выйдет в мае

30 ноя 2012 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: официальные семплы альбома

28 ноя 2012 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: семплы нового альбома

11 ноя 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

19 окт 2012 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не записывал вокал для нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

18 окт 2012 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в декабре

16 окт 2012 : 		 Название нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

2 окт 2012 : 		 Биография YNGWIE MALMSTEEN'a выйдет в следующем году

16 авг 2012 : 		 YNGWIE MALMSTEEN занялся благотворительностью

10 июл 2012 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN без Ripper'a

15 дек 2011 : 		 YNGWIE MALMSTEEN удостоен награды SHARPIE!

15 ноя 2011 : 		 YNGWIE MALMSTEEN получил награду от MIAMI MARLINS

25 окт 2011 : 		 YNGWIE MALMSTEEN на ТВ

23 мар 2011 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о Японии

18 янв 2011 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN'a

8 дек 2010 : 		 YNGWIE MALMSTEEN ответил на вопросы поклонников

25 ноя 2010 : 		 Tim "Ripper" Owens "ничего не знает" о новом альбоме YNGWIE MALMSTEEN

9 ноя 2010 : 		 Семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

14 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

9 сен 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

27 авг 2010 : 		 YNGWIE MALMSTEEN начал запись альбома

9 июн 2010 : 		 Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'a

23 май 2010 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о смерти DIO

21 апр 2010 : 		 Концерт Ингви Мальмстина перенесен на 22 апреля

5 дек 2009 : 		 Семплы с нового диска YNGWIE MALMSTEEN

1 дек 2009 : 		 Семпл кавер-версии Michаel'a Jackson'a от YNGWIE MALMSTEEN'a

8 ноя 2009 : 		 YNGWIE MALMSTEEN записал кавер-версию MICHAEL'a JACKSON'a

27 окт 2009 : 		 YNGWIE MALMSTEEN обещает большой сюрприз

2 окт 2009 : 		 Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'а

13 мар 2009 : 		 Доступны семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a

3 мар 2009 : 		 Детали нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a

27 фев 2009 : 		 2 DVD от YNGWIE MALMSTEEN в марте

22 фев 2009 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпустит акустический альбом в марте

2 сен 2008 : 		 YNGWIE MALMSTEEN раскрывает детали нового альбома

1 мар 2008 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: "Я жду очень много от работы с Ингви"

28 фев 2008 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: объявлен новый состав

27 фев 2008 : 		 Tim "Ripper" Owens стал новым вокалистом у YNGWIE MALMSTEEN`а

6 авг 2007 : 		 Экс-вокалист YNGWIE MALMSTEEN выступит в России

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|||| 28 июл 2017

YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»

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Owais "Vitek" Nabi недавно поговорил с YNGWIE MALMSTEEN'ом и спросил его, рассматривал ли тот вариант новой работы с Jeff'ом Scott'ом Soto, Joe Lynn'ом Turner'ом и Tim'ом "Ripper" Owens'ом над альбомом или в турне:

«На самом деле нет, не рассматривал, потому что нахожу себя очень... Мне очень комфортно, когда я пою сам — это во-первых. Во-вторых, есть определённое недопонимание, когда ты пишешь песню и кто-то другой её поет для тебя. И это своего рода подлог, неправильность. Я всегда пишу всё — я пишу все тексты, я пишу все мелодии, всё, просто кто-то другой это поёт. И для меня вокалист не что иное как... Как басист или клавишник — он не важнее других музыкантов. И они, к сожалению, думаю, что они не из таких. И я вроде бы должен мириться с их... Эгоцентричностью, и я всегда против подобного. Нет. Я не люблю этого. Я не люблю никого из них, и я не хочу иметь ни с кем из них ничего общего в будущем».

О том, что альбомы скачивают до официальной даты релиза:

«Это просто ужасно. И если бы не тот факт, что музыка сама по себе даёт наслаждение при создании, я не думаю, что я бы этим занимался. Потому что это как кто-то... Я даже не знаю... Не имеет значения, что ты создаёшь — фильм или машину или что-то ещё, ты вкладываешь в процесс всего себя, деньги и всё остальное, что требует вознаграждения. Как ни странно, я недавно говорил об этом с сыном — думаю, что сейчас может быть небольшой всплеск интереса к винилу, так что я мог бы этим также заняться. Определённо это проблема, в том смысле, что ты не получаешь финансового вознаграждения, которое должен получить, но есть удовольствие от создания записи, полноценного альбома, прослушивания, когда ты думаешь: "Чёрт, а ведь круто, я хорошо всё сделал". Это удивительное ощущение, потому что это часть твоего наследия, которое никуда не денется. После того как меня не будет, оно останется. Так что я не думаю... Просто потому, что деньги часть этого... По сути тебя грабят... Но я по-прежнему люблю этим заниматься. Я по-прежнему люблю находиться в студии, сочинять и всё такое».

YNGWIE MALMSTEEN Is Not Interested In Working With JEFF SCOTT SOTO, JOE LYNN TURNER And TIM










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КомментарииСкрыть/показать 10 )

RomV
28 июл 2017, 12:05		Я я я я я, никого не люблю, я я я, никто не важен, я я я, эго только моё, я я я! Чёрт как я хорош, пойду лабызну своё отражение!

ufx
28 июл 2017, 12:47		Стареющий маразматик.

Aerosmith
28 июл 2017, 13:57		Про эгоцентризм от самого эгоцентричного

Dark Funeral
28 июл 2017, 14:51		Запарили люди, которые двух слов связать не могут. "На самом деле нет, не рассматривал, потому что нахожу себя очень...", "И я вроде бы должен мириться с их... ", "Потому что это как кто-то...", "Я даже не знаю...", и тд и тп. Как будто умственно отсталый разговаривает. Причем это касается не только Мальмстина, а многих рок-музыкантов. Кто бы что не говорил, а, вероятно, дисторшен влияет на психику.

Hellg
28 июл 2017, 15:32		Dark Funeral, да он довольно связно излагает свои мысли. Просто в тексте интервью сделана попытка передать живую речь. Не вижу в этом ничего плохого. Его слова можно было подать по-другому, суть от этого всё равно вряд ли бы поменялась.

Voin of Valhalla
28 июл 2017, 15:37		Во завернул. Я даже не знаю над чем именно смеяться.

Anthony30
28 июл 2017, 16:21		Малмстин говоит о эгоцентричности.... ржунемогу

kircore
28 июл 2017, 16:22		По-моему, Мальмстин не понимает, что с плохим вокалом песня хорошей не получится. А хороший вокал возможен, только когда хороший вокалист (а не Ингви) вносит свой вклад в песню. Т.е. обладает эго, а не является послушным "инструментом".
Именно поэтому у позёра Ингви хороших песен нет.

ironbaback
28 июл 2017, 18:30		О том, что альбомы скачивают до официальной даты релиза:
Да его последние изрыгания и скачивать впадло.
Интересен был из за вокаллеров.

sergej3105
28 июл 2017, 21:52		Этот жирный боров уже сколько лет - Самый обсираемый гитарАст в мире!! Нечего удивлятся, что его никто не любит. Разве что такие же "спортсмены"...


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