28 июл 2017



YNGWIE MALMSTEEN : «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом» Owais "Vitek" Nabi недавно поговорил с YNGWIE MALMSTEEN'ом и спросил его, рассматривал ли тот вариант новой работы с Jeff'ом Scott'ом Soto, Joe Lynn'ом Turner'ом и Tim'ом "Ripper" Owens'ом над альбомом или в турне:



«На самом деле нет, не рассматривал, потому что нахожу себя очень... Мне очень комфортно, когда я пою сам — это во-первых. Во-вторых, есть определённое недопонимание, когда ты пишешь песню и кто-то другой её поет для тебя. И это своего рода подлог, неправильность. Я всегда пишу всё — я пишу все тексты, я пишу все мелодии, всё, просто кто-то другой это поёт. И для меня вокалист не что иное как... Как басист или клавишник — он не важнее других музыкантов. И они, к сожалению, думаю, что они не из таких. И я вроде бы должен мириться с их... Эгоцентричностью, и я всегда против подобного. Нет. Я не люблю этого. Я не люблю никого из них, и я не хочу иметь ни с кем из них ничего общего в будущем».



О том, что альбомы скачивают до официальной даты релиза:



«Это просто ужасно. И если бы не тот факт, что музыка сама по себе даёт наслаждение при создании, я не думаю, что я бы этим занимался. Потому что это как кто-то... Я даже не знаю... Не имеет значения, что ты создаёшь — фильм или машину или что-то ещё, ты вкладываешь в процесс всего себя, деньги и всё остальное, что требует вознаграждения. Как ни странно, я недавно говорил об этом с сыном — думаю, что сейчас может быть небольшой всплеск интереса к винилу, так что я мог бы этим также заняться. Определённо это проблема, в том смысле, что ты не получаешь финансового вознаграждения, которое должен получить, но есть удовольствие от создания записи, полноценного альбома, прослушивания, когда ты думаешь: "Чёрт, а ведь круто, я хорошо всё сделал". Это удивительное ощущение, потому что это часть твоего наследия, которое никуда не денется. После того как меня не будет, оно останется. Так что я не думаю... Просто потому, что деньги часть этого... По сути тебя грабят... Но я по-прежнему люблю этим заниматься. Я по-прежнему люблю находиться в студии, сочинять и всё такое».























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