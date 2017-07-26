27 июл 2017



Следов наркотиков на месте смерти вокалиста LINKIN PARK не найдено По сообщению TMZ по результатам предварительного расследования в дому Честера Беннингтона не было обнаружено никаких наркотических средств. По сообщению источника, никаких незаконных или выписанных лекарств найдено не было. Сообщается лишь о том, что была найдена открытая бутылка алкоголя.



Пока неизвестно, были ли какие-то наркотики в теле музыканта, так как результаты токсикологии еще не обнародованы.



Беннингтон купил новый дом за два месяца до самоубийства, заплатив за него 2,4 миллиона долларов, куда переехал около семи недель до трагических событий.



На текущий момент неизвестно, что будет с группой в будущем.







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