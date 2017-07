27 июл 2017



Видео с выступления ALICE COOPER ALICE COOPER присоединился к участникам своей команды на выступлении в Sticky Fingers 25 июля и исполнил четыре песни: "No More Mr. Nice Guy", "Under My Wheels", "Lost In America" и "School's Out".



















