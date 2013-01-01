Новый альбом DAYDREAM XI выйдет осенью

DAYDREAM XI заключили соглашение с лейблом Sensory Records, на котором двадцать второго сентября состоится релиз нового альбома "The Circus Of The Tattered And Torn":
“Ticket 000011”
“Open The Curtains”
“Trust-Forged Knife”
“Painted Smile”
“Windblown”
“A Cup Of Agony”
“Overhauling Wounds”
“Collector Of Souls”
“Forgettable”
“The Love That Never Was”
“The Circus Of The Tattered And Torn”
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