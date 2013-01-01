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*Daydream XI*



27 июл 2017 : 		 Новый альбом DAYDREAM XI выйдет осенью

4 мар 2016 : 		 Новое видео DAYDREAM XI

19 авг 2015 : 		 Новое видео DAYDREAM XI

12 май 2014 : 		 DAYDREAM XI на Power Prog

13 дек 2013 : 		 Концертное видео DAYDREAM XI

25 сен 2013 : 		 DAYDREAM XI завершили запись

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|||| 27 июл 2017

Новый альбом DAYDREAM XI выйдет осенью

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DAYDREAM XI заключили соглашение с лейблом Sensory Records, на котором двадцать второго сентября состоится релиз нового альбома "The Circus Of The Tattered And Torn":

“Ticket 000011”
“Open The Curtains”
“Trust-Forged Knife”
“Painted Smile”
“Windblown”
“A Cup Of Agony”
“Overhauling Wounds”
“Collector Of Souls”
“Forgettable”
“The Love That Never Was”
“The Circus Of The Tattered And Torn”

DAYDREAM XI Sign With Sensory Records; New Album Due In September



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