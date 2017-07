27 июл 2017



Новый альбом DAYDREAM XI выйдет осенью DAYDREAM XI заключили соглашение с лейблом Sensory Records, на котором двадцать второго сентября состоится релиз нового альбома "The Circus Of The Tattered And Torn":



“Ticket 000011”

“Open The Curtains”

“Trust-Forged Knife”

“Painted Smile”

“Windblown”

“A Cup Of Agony”

“Overhauling Wounds”

“Collector Of Souls”

“Forgettable”

“The Love That Never Was”

“The Circus Of The Tattered And Torn”









+0 -2



просмотров: 137