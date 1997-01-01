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*Riverdogs*



27 июл 2017 : 		 Акустика от RIVERDOGS

30 июн 2017 : 		 Новая песня RIVERDOGS

17 июн 2017 : 		 Новое видео RIVERDOGS

15 июн 2017 : 		 Акустика от RIVERDOGS

7 июн 2017 : 		 Новая песня RIVERDOGS

31 май 2017 : 		 Акустика от RIVERDOGS

23 май 2017 : 		 Новая песня RIVERDOGS

5 май 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома RIVERDOGS

30 мар 2017 : 		 Новый альбом RIVERDOGS выйдет летом

13 июл 2016 : 		 VIVIAN CAMPBELL и RIVERDOGS работают над новым альбомом

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|||| 27 июл 2017

Акустика от RIVERDOGS

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Акустическая версия новой композиции RIVERDOGS, “American Dream”, доступна для прослушивания ниже.

RIVERDOGS Featuring DEF LEPPARD Guitarist VIVIAN CAMPBELL Share Live Acoustic Version Of вЂњAmerican DreamвЂќ; Video












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