27 июл 2017



Трейлер нового альбома QUEENS OF THE STONE AGE QUEENS OF THE STONE AGE опубликовали трейлер к новому альбому "Villains", выход которого намечен на 25 августа на Matador Records:



“Feet Don’t Fail Me”

“The Way You Used To Do”

“Domesticated Animals”

“Fortress”

“Head Like A Haunted House”

“Un-Reborn Again”

“Hideaway”

“The Evil Has Landed”

“Villains Of Circumstance”















