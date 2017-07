27 июл 2017



Новая песня BLOODHUNTER "“Let The Storm Come", новая песня группы BLOODHUNTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The End Of Faith", выход которого запланирован на шестнадцатое октября на Xtreem Music.











