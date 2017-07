27 июл 2017



Новая песня WORLD TRADE “Lifeforce”, новая песня группы WORLD TRADE, в состав которой входит BILLY SHERWOOD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Unify", выход которого намечен на четвертое августа:



“The New Norm”

“Where We're Going”

“Pandora's Box”

“On Target On Time”

“Gone All The Way”

“Unify”

“For The Fallen”

“Lifeforce”

“Same Old Song”

“Again”

















