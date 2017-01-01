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*World Trade*



27 июл 2017 : 		 Новая песня WORLD TRADE

27 июн 2017 : 		 Новая песня WORLD TRADE

15 июн 2017 : 		 BILLY SHERWOOD в WORLD TRADE

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|||| 27 июл 2017

Новая песня WORLD TRADE

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“Lifeforce”, новая песня группы WORLD TRADE, в состав которой входит BILLY SHERWOOD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Unify", выход которого намечен на четвертое августа:

“The New Norm”
“Where We're Going”
“Pandora's Box”
“On Target On Time”
“Gone All The Way”
“Unify”
“For The Fallen”
“Lifeforce”
“Same Old Song”
“Again”

WORLD TRADE Featuring Singer BILLY SHERWOOD Streaming New Song вЂњLifeforceвЂќ







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