Новая песня WORLD TRADE

“Lifeforce”, новая песня группы WORLD TRADE, в состав которой входит BILLY SHERWOOD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Unify", выход которого намечен на четвертое августа:
“The New Norm”
“Where We're Going”
“Pandora's Box”
“On Target On Time”
“Gone All The Way”
“Unify”
“For The Fallen”
“Lifeforce”
“Same Old Song”
“Again”
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