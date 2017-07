28 июл 2017



Новый альбом THEORY OF A DEADMAN выйдет осенью THEORY OF A DEADMAN выпустят новую работу, получившую название "Wake Up Call", двадцать седьмого октября. Запись материала проходила вместе с Martin'ом Terefe в лондонской Kensaltown Studios.



Трек-лист:



01. Straight Jacket

02. Rx

03. Echoes

04. Wake Up Call

05. PCH

06. G.O.A.T.

07. Loner

08. Time Machine

09. Glass Jaw

10. Po Mouth

11. Wicked Game



Видео на "Rx", первый сингл из этого релиза, доступно ниже.















