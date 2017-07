28 июл 2017



JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN 'у JEFF SCOTT SOTO на своей официальной странице на Facebook ответил на слова YNGWIE MALMSTEEN'а о нежелании того работать с ним и остальными вокалистами:



«Какое сказочное заявление! Не могу сказать, что могу обвинять его, его вокальные способности явно выросли, в 0,5 раза за два десятилетия! Почему он должен работать с такими бездельниками, как я, Ripper или Joe... Да ещё и иметь дело с нашим эго... А не слышать свой вокал на сцене с кавалькадой из маршаллов или получать нашу ничтожную зарплату вовремя (или вообще получать)... Или, может, это было желание быть "приятелями", которое куда-то испарилось?



Продолжай, пой — ты это заслужил!



И замечу вот что: я написал больше 3/4 текста и половину музыки для "I'll See The Light Tonight", весь текст для "Caught In The Middle" и "Don't Let It End" (он придумал название и получил 50% авторства) и полностью "On The Run Again" (включая название). Слишком много для написания ВСЕГО САМИМ, но вы должны признать, что пуэрториканец умело притворялся, восхваляя Викинга весьма убедительно, не так ли?»



В комментария Jeff добавил, что он нисколько «не обижен» на эти слова:



«Я нахожу их комичными и грустными... Боль и ярость означают, что я провёл тридцать лет, поливая грязью наше с ним сотрудничество... На самом деле, это было скромное начало того, что для меня было чертовски крутой карьерой.



Я продолжу говорить правду о том, насколько позитивным и важным был мой старт. Это был определённо тот пример, каким НЕЛЬЗЯ быть, если я буду заниматься этим делом, чтобы выжить».



Ripper также не остался в стороне от слов Yngwie и написал на своей странице в Facebook, ответив на строчки о нежелании Yngwie работать с названными вокалистами:



«Уверен, это потому, что мы все ушли. Ха-ха-ха. Бла-бла-бла! Позволим ему насладиться его голосом!»







