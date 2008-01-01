BLACK STONE CHERRY записали блюзовый ЕР

BLACK STONE CHERRY выпустят двадцать девятого сентября на Mascot Records/Mascot Label Group блюзовый ЕР "Black To Blues".
«Знаю, что для рок-н-ролльных парней запись такого ЕР покажется безумием, но мы хотим поделиться тем, что было с первого дня в нашей крови, — говорит вокалист Chris Robertson. — Блюз — именно та музыка, которую мы слушаем за бутылочкой бурбона, сидя в туровом автобусе».
Трек-лист:
01. Built For Comfort
02. Champagne & Reefer
03. Palace Of The King
04. Hoochie Coochie Man
05. Born Under A Bad Sign
06. I Want To Be Loved
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