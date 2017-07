28 июл 2017



BLACK STONE CHERRY записали блюзовый ЕР BLACK STONE CHERRY выпустят двадцать девятого сентября на Mascot Records/Mascot Label Group блюзовый ЕР "Black To Blues".



«Знаю, что для рок-н-ролльных парней запись такого ЕР покажется безумием, но мы хотим поделиться тем, что было с первого дня в нашей крови, — говорит вокалист Chris Robertson. — Блюз — именно та музыка, которую мы слушаем за бутылочкой бурбона, сидя в туровом автобусе».



Трек-лист:



01. Built For Comfort

02. Champagne & Reefer

03. Palace Of The King

04. Hoochie Coochie Man

05. Born Under A Bad Sign

