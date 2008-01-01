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*Black Stone Cherry*



28 июл 2017 : 		 BLACK STONE CHERRY записали блюзовый ЕР

29 мар 2017 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

16 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от BLACK STONE CHERRY

22 июл 2016 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

29 апр 2016 : 		 Басист BLACK STONE CHERRY извинился перед MOTÖRHEAD

28 апр 2016 : 		 MOTÖRHEAD: BLACK STONE CHERRY должны принести извинения

28 апр 2016 : 		 Басист BLACK STONE CHERRY: «MOTÖRHEAD каждый день предлагали нам кокс»

25 мар 2016 : 		 Видео с текстом от BLACK STONE CHERRY

10 мар 2016 : 		 EPK от BLACK STONE CHERRY

26 фев 2016 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

6 фев 2016 : 		 BLACK STONE CHERRY исполнили новую песню

4 фев 2016 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

2 фев 2016 : 		 BLACK STONE CHERRY почтили память Лемми

22 янв 2016 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

7 янв 2016 : 		 Фрагмент нового DVD BLACK STONE CHERRY

23 дек 2015 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

21 дек 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLACK STONE CHERRY

10 дек 2015 : 		 Новый альбом BLACK STONE CHERRY выйдет весной

8 окт 2015 : 		 BLACK STONE CHERRY на MASCOT LABEL GROUP

3 окт 2015 : 		 Фрагмент с нового DVD BLACK STONE CHERRY

2 сен 2015 : 		 Концертный релиз BLACK STONE CHERRY выйдет в октябре

22 фев 2015 : 		 Фронтмен BLACK STONE CHERRY рассказал о том, как его спас Иисус

8 окт 2014 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

26 июл 2014 : 		 У гитариста BLACK STONE CHERRY украли восемь гитар

26 май 2014 : 		 Акустика от BLACK STONE CHERRY

28 апр 2014 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

24 апр 2014 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

18 апр 2014 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

3 апр 2014 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

19 мар 2014 : 		 Кавер-версия JOHHNY CASH'a от BLACK STONE CHERRY

14 мар 2014 : 		 Акустика от BLACK STONE CHERRY

5 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома BLACK STONE CHERRY

26 фев 2014 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

12 фев 2014 : 		 Фрагмент новой песни BLACK STONE CHERRY

5 фев 2014 : 		 Новый альбом BLACK STONE CHERRY выйдет в мае

8 фев 2013 : 		 Акустика от BLACK STONE CHERRY

17 июл 2012 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

27 фев 2012 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

21 сен 2011 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

3 авг 2011 : 		 Акустика от BLACK STONE CHERRY

27 май 2011 : 		 Новый альбом BLACK STONE CHERRY доступен для прослушивания

7 май 2011 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

5 апр 2011 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

22 мар 2011 : 		 Новый сингл BLACK STONE CHERRY

9 мар 2011 : 		 Новый альбом BLACK STONE CHERRY выйдет в мае

19 янв 2011 : 		 BLACK STONE CHERRY завершили запись

14 дек 2010 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

10 дек 2010 : 		 Кавер-версия ELVIS'a PRESLEY от BLACK STONE CHERRY

15 ноя 2009 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

13 апр 2008 : 		 BLACK STONE CHERRY: видео из студии

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|||| 28 июл 2017

BLACK STONE CHERRY записали блюзовый ЕР

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BLACK STONE CHERRY выпустят двадцать девятого сентября на Mascot Records/Mascot Label Group блюзовый ЕР "Black To Blues".

«Знаю, что для рок-н-ролльных парней запись такого ЕР покажется безумием, но мы хотим поделиться тем, что было с первого дня в нашей крови, — говорит вокалист Chris Robertson. — Блюз — именно та музыка, которую мы слушаем за бутылочкой бурбона, сидя в туровом автобусе».

Трек-лист:

01. Built For Comfort
02. Champagne & Reefer
03. Palace Of The King
04. Hoochie Coochie Man
05. Born Under A Bad Sign
06. I Want To Be Loved

BLACK STONE CHERRY Reimagines Blues Classics And Obscurities On






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