28 июл 2017



Новое видео AUGUST BURNS RED "Invisible Enemy", новое видео группы AUGUST BURNS RED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Phantom Anthem", выходящего шестого октября на Fearless Records.



Трек-лист:



01. King Of Sorrow

02. Hero Of The Half Truth

03. The Frost

04. Lifeline

05. Invisible Enemy

06. Quake

07. Coordinates

08. Generations

09. Float

10. Dangerous

11. Carbon Copy















