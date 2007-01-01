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*Rage*



28 июл 2017 : 		 Новое видео RAGE

12 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

6 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

2 июл 2017 : 		 Кавер-версия AVENGER от RAGE

22 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

14 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

7 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

26 май 2017 : 		 Новое видео RAGE

23 май 2017 : 		 Фрагмент нового сингла RAGE

18 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

10 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

4 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

29 апр 2017 : 		 Новый альбом RAGE выйдет в июле

2 июл 2016 : 		 Видео с текстом от RAGE

2 июн 2016 : 		 Новое видео RAGE

30 май 2016 : 		 Концертное видео RAGE

27 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

20 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

13 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

7 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

29 апр 2016 : 		 Видео с текстом от RAGE

27 апр 2016 : 		 Видео-интервью с Пиви Вагнером (RAGE)

21 апр 2016 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

15 апр 2016 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

27 фев 2016 : 		 Новый альбом RAGE выйдет в июне

21 янв 2016 : 		 Новое видео RAGE

9 окт 2015 : 		 Новый ЕР RAGE выйдет в январе

28 авг 2015 : 		 Лидер RAGE и ARCHONTES в прямом эфире радио Маяк

18 июн 2015 : 		 RAGE представили новый состав

16 мар 2015 : 		 RAGE нашли музыкантов

8 фев 2015 : 		 PEAVY WAGNER прояснил будущее RAGE

6 фев 2015 : 		 Бывший гитарист RAGE посвятит себя LMO

4 фев 2015 : 		 Нынешний состав RAGE расформирован

5 ноя 2014 : 		 RAGE закончили европейский тур

30 апр 2014 : 		 Концертное видео RAGE

14 апр 2014 : 		 Видео с текстом от RAGE

11 мар 2014 : 		 Детали нового сборника RAGE

27 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза RAGE

16 фев 2014 : 		 Юбилейный релиз RAGE к 30-летию группы

24 ноя 2013 : 		 Новое видео LINGUA MORTIS ORCHESTRA

7 ноя 2013 : 		 RAGE почтят память Джона Лорда

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления LINGUA MORTIS ORCHESTRA FEAT. RAGE

18 июл 2013 : 		 Видео с выступления LINGUA MORTIS ORCHESTRA

21 июн 2013 : 		 Видео с текстом от LINGUA MORTIS ORCHESTRA

19 июн 2013 : 		 Трейлер нового альбома LINGUA MORTIS ORCHESTRA

18 май 2013 : 		 Трейлер нового альбома LINGUA MORTIS ORCHESTRA

7 май 2013 : 		 Альбом LINGUA MORTIS ORCHESTRA выйдет в августе

28 фев 2013 : 		 LINGUA MORTIS ORCHESTRA дебютировал на круизе 70 000 Tons Of Metal

20 фев 2012 : 		 Новое видео RAGE

4 фев 2012 : 		 Семплы с нового альбома RAGE

19 янв 2012 : 		 RAGE:Видео из студии

13 янв 2012 : 		 Новая песня RAGE

2 дек 2011 : 		 Трек-лист нового альбома RAGE

2 дек 2011 : 		 Обложка нового альбома RAGE

16 ноя 2011 : 		 Названия новых песен RAGE

9 ноя 2011 : 		 Названия новых песен RAGE

1 ноя 2011 : 		 Вокалист RAGE о новом диске

23 сен 2011 : 		 RAGE работают над 'самым жестким альбомом в карьере'

5 сен 2011 : 		 RAGE готовятся к записи нового альбома

14 окт 2010 : 		 RAGE выступили на "Stockcar Crash Challenge"

16 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления RAGE и LINGUA MORTIS ORCHESTRA

8 июл 2010 : 		 RAGE продлили соглашение с NUCLEAR BLAST RECORDS

29 янв 2010 : 		 Еще один трек от RAGE

23 янв 2010 : 		 Семплы нового альбома RAGE

8 янв 2010 : 		 Еще один трек от RAGE

3 дек 2009 : 		 Новая песня RAGE

13 ноя 2009 : 		 Детали лимитированного издания RAGE

4 ноя 2009 : 		 Обложка нового альбома RAGE

24 окт 2009 : 		 RAGE о новом альбоме

9 окт 2009 : 		 Гитарист RAGE о новом альбоме

10 авг 2009 : 		 RAGE отправится в студию на следующей неделе

8 июн 2009 : 		 RAGE объявили имена гостей на юбилей

27 ноя 2008 : 		 Новости от группы RAGE

2 окт 2008 : 		 Гитарист RAGE появится на DVD японского гитарного журнала

24 сен 2008 : 		 Виктор Смольский на выставке "Музыка Москва-2008"

24 фев 2008 : 		 RAGE выступили на немецком TV и попали в компьютерную игру

28 янв 2008 : 		 Новая песня от RAGE

7 янв 2008 : 		 RAGE сняли два новых видеоклипа

29 ноя 2007 : 		 Подробности о новом альбоме RAGE

29 окт 2007 : 		 RAGE завершили работу над альбомом "Carved In Stone"

11 окт 2007 : 		 RAGE выставили на аукицон баннер с турне 'Black In Mind'

9 окт 2007 : 		 Российский тур RAGE

29 сен 2007 : 		 Гитарные партии нового альбома RAGE уже готовы

21 сен 2007 : 		 RAGE: новости из студии

1 авг 2007 : 		 RAGE: в Россию поздней осенью!

7 мар 2007 : 		 Планы RAGE

27 фев 2007 : 		 Автограф-сессия RAGE

12 фев 2007 : 		 RAGE : Подробности релиза DVD 'Full Moon In St. Petersburg'

3 янв 2007 : 		 RAGE обьявили имя нового барабанщика

7 дек 2006 : 		 RAGE прекращают сотрудничество с Mike'om Terrana

27 ноя 2006 : 		 RAGE : подробности нового концертного DVD

19 окт 2006 : 		 RAGE комментируют свое появление на WACKEN OPEN AIR

19 окт 2006 : 		 RAGE выпускают DVD

2 июл 2006 : 		 RAGE: Концерт в Санкт-Петербурге на новом DVD

3 фев 2006 : 		 Опубликованы сэмплы с нового альбома RAGE

22 янв 2006 : 		 RAGE: трек-лист и обложка 'Speak Of The Dead'

21 янв 2006 : 		 Концерт RAGE в Минске перенесен

8 янв 2006 : 		 RAGE в Минске, Санкт-Петербурге, Москве и Киеве

20 дек 2005 : 		 RAGE сняли клип для песни “No Fear”

7 окт 2005 : 		 RAGE работают над новым альбомом

25 июл 2005 : 		 RAGE начнут запись в сентябре

11 май 2005 : 		 Новости от Пиви Вагнера

7 май 2005 : 		 Фронмэн RAGE в больнице

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|||| 28 июл 2017

Новое видео RAGE

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“Seasons Of The Black”, новое видео группы RAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Seasons Of The Black”, выходящего двадцать восьмого июля.

RAGE Debut вЂњSeasons Of The BlackвЂќ Music Video; New Album Out Now









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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Voin of Valhalla
28 июл 2017, 17:51		Заебись

Waсhturm
28 июл 2017, 23:04		Злой музон!


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