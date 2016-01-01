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*Junkyard Drive*



30 июл 2017 : 		 Новое видео JUNKYARD DRIVE

28 авг 2016 : 		 Новое видео JUNKYARD DRIVE

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Новое видео JUNKYARD DRIVE

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“B.A.D”, новое видео датских рокеров JUNKYARD DRIVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sin & Tonic", выпущенного в феврале на Mighty Music. Продюсером и сведением материала занимался Soren Andersen (Glenn Hughes, Mike Tramp, Dead Dasies, Electric Guitars).

JUNKYARD DRIVE Launch вЂњB.A.DвЂќ Music Video







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