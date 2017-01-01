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*Planet Eater*



28 июл 2017 : 		 Новая песня PLANET EATER

18 июл 2017 : 		 Новая песня PLANET EATER

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|||| 28 июл 2017

Новая песня PLANET EATER

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“Cold Confines”, новая песня группы PLANET EATER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Blackness From The Stars", выход которого запланирован на четвертое августа:

"The Boats"
"Pile Of Bones"
"Cold Confines"
"Lies Evolution"
"Suffer What They Must"
"Kill On Sight"
"A Fault To Fix"
"The Spoil"
"Blackness From The Stars"

PLANET EATER Streaming New Track вЂњCold ConfinesвЂќ





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