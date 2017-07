28 июл 2017



Bly-ray DEEP PURPLE выйдет летом Четвертого августа earMUSIC на Blu-ray выпустят концертный релиз DEEP PURPLE, From The Setting Sun (In Wacken)… To The Rising Sun (In Tokyo) тиражом в десять тысяч копий.













