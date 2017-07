28 июл 2017



Новое видео THE NEW ROSES "Life Ain't Easy (For A Boy With A Long Hair", новое видео группы THE NEW ROSES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "One More For The Road", выходящего двадцать пятого августа на Napalm Records:



“Quarter To Twelve”

“My Own Worst Enemy”

“Forever Never Comes”

“Dancing On A Razor Blade”

“Consider Me Gone”

“Life Ain't Easy (For A Boy With Long Hair)”

“Every Wild Heart”

“Fight You Leaving Me”

“The Same Moon”

“Piece By Peace Of Mind”

“One More For The Road”

“Do I Look Scared To You (Bonus Track)

“The Storm” (Bonus Track)”

“Nitro Nights” (Bonus Track)













+0 -1



просмотров: 252