Новый альбом NECROTTED выйдет осенью NECROTTED выпустят новую работу, получившую название "Worldwide Warfare", двадцать седьмого октября на Rising Nemesis Records. Сведением занимался Nikita Kamprad (Der Weg Einer Freiheit), а мастеринг проводил Benjamin Stelzer (Parasite Inc.):



“Worldwide”

“No War But Class War”

“Hunt Down The Crown”

“Vile Vermin”

“The Lost Ones”

“My Foray, Your Decay”

“Unity Front”

“Our Dominion”

“Babylon”

“Forlorn Planet”









