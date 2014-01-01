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28 июл 2017
Новый альбом NECROTTED выйдет осенью
NECROTTED выпустят новую работу, получившую название "Worldwide Warfare", двадцать седьмого октября на Rising Nemesis Records. Сведением занимался Nikita Kamprad (Der Weg Einer Freiheit), а мастеринг проводил Benjamin Stelzer (Parasite Inc.):
“Worldwide”
“No War But Class War”
“Hunt Down The Crown”
“Vile Vermin”
“The Lost Ones”
“My Foray, Your Decay”
“Unity Front”
“Our Dominion”
“Babylon”
“Forlorn Planet”
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