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*Necrotted*



28 июл 2017 : 		 Новый альбом NECROTTED выйдет осенью

28 окт 2014 : 		 Новое видео NECROTTED

10 окт 2014 : 		 Новое видео NECROTTED

7 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NECROTTED

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|||| 28 июл 2017

Новый альбом NECROTTED выйдет осенью

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NECROTTED выпустят новую работу, получившую название "Worldwide Warfare", двадцать седьмого октября на Rising Nemesis Records. Сведением занимался Nikita Kamprad (Der Weg Einer Freiheit), а мастеринг проводил Benjamin Stelzer (Parasite Inc.):

“Worldwide”
“No War But Class War”
“Hunt Down The Crown”
“Vile Vermin”
“The Lost Ones”
“My Foray, Your Decay”
“Unity Front”
“Our Dominion”
“Babylon”
“Forlorn Planet”

NECROTTED To Release Worldwide Warfare Album In October; Details Revealed



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