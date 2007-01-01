29 июл 2017



Вдова вокалиста LINKIN PARK опубликовала заявление Вдова вокалиста LINKIN PARK, Talinda Bennington, восемь дней спустя смерти своего мужа опубликовала официальное заявление:



«Неделю назад я потеряла свою родственную душу, а мои дети потеряли своего героя – их папу. У нас была сказочная жизнь, а теперь она превратилась в какую-то дурацкую шекспировскую трагедию. Как мне продолжить движение дальше? Как мне собрать свою разбитую душу? Единственный ответ, который у меня есть, это растить наших детей, отдавая им каждую унцию любви, что у меня осталась.



Хочу донести сообществу фанатов по всему миру – мы ощущаем вашу любовь, как ощущаем и вашу потерю.



Мои дети слишком рано потеряли отца. И я знаю, что вы поможете сохранить память о нём. У него была светлая, любящая душа и ангельский голос. И сейчас он, не чувствуя боли, поёт свои песни в наших сердцах.



Благослови нас всех Господь и помоги нам обратиться друг к другу в минуты боли. Честер бы хотел этого.



Покойся с миром, моя любовь».







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