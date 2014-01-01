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*Sweet & Lynch*



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19 ноя 2014 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

11 ноя 2014 : 		 EPK от SWEET & LYNCH

1 ноя 2014 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

10 сен 2014 : 		 Видео с текстом от SWEET/LYNCH

13 авг 2014 : 		 Фрагмент новой песни SWEET/LYNCH

26 июл 2014 : 		 Фрагмент новой песни SWEET/LYNCH

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|||| 28 июл 2017

Новая песня SWEET & LYNCH

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"Promised Land", новая песня группы SWEET & LYNCH, в состав которой входят Michael Sweet (STRYPER), George Lynch (T&N, DOKKEN, LYNCH MOB), James Lomenzo (MEGADETH, WHITE LION, BLACK LABEL SOCIETY) и Brian Tichy (S.U.N., WHITESNAKE), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Unified", выход которого запланирован на десятое ноября на Frontiers Music Srl:

01. Promised Land
02. Walk
03. Afterlife
04. Make Your Mark
05. Tried & True
06. Unified
07. Find Your Way
08. Heart Of Fire
09. Bridge Of Broken Lies
10. Better Man
11. Live To Die

SWEET & LYNCH Featuring MICHAEL SWEET, GEORGE LYNCH: 'Unified' Album Due In November






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