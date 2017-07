28 июл 2017



Новое видео KRYPTONITE "Keep The Dream Alive", новое видео группы KRYPTONITE, в состав которой входят Jakob Samuel из THE POODLES, Pontus Egberg, ранее игравший в THE POODLES, а сейчас находящийся в KING DIAMOND и TREAT, а также Robban Back из MUSTASCH (ex-ECLIPSE) и Mike Palace, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kryptonite", выходящего четвертого августа на Frontiers Music Srl.































+0 -0



просмотров: 242