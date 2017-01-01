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*Kryptonite*



28 июл 2017 : 		 Новое видео KRYPTONITE

7 июл 2017 : 		 Видео с текстом от KRYPTONITE

13 июн 2017 : 		 Новое видео KRYPTONITE

31 май 2017 : 		 Новое видео KRYPTONITE

23 май 2017 : 		 Музыканты KING DIAMOND и THE POODLES в KRYPTONITE

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|||| 28 июл 2017

Новое видео KRYPTONITE

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"Keep The Dream Alive", новое видео группы KRYPTONITE, в состав которой входят Jakob Samuel из THE POODLES, Pontus Egberg, ранее игравший в THE POODLES, а сейчас находящийся в KING DIAMOND и TREAT, а также Robban Back из MUSTASCH (ex-ECLIPSE) и Mike Palace, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kryptonite", выходящего четвертого августа на Frontiers Music Srl.

KRYPTONITE Feat. KING DIAMOND, THE POODLES Members: 'Keep The Dream Alive' Video














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