Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер вокалист LINKIN PARK [140]
*Голограмма DIO едет в тур [45]
*Официальное заявление LINKIN PARK [36]
*LINKIN PARK отменили тур [28]
*JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW [24]
*
[= ||| все новости группы



*Leprous*



30 июл 2017 : 		 Новое видео LEPROUS

17 июн 2017 : 		 Новое видео LEPROUS

19 май 2017 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет летом

28 янв 2017 : 		 Концертное видео LEPROUS

1 дек 2016 : 		 Альбомы LEPROUS выйдут на виниле

18 ноя 2016 : 		 Концертное видео LEPROUS

29 окт 2016 : 		 Концертное видео LEPROUS

26 сен 2016 : 		 Концертный релиз LEPROUS выйдет осенью

2 мар 2016 : 		 LEPROUS снимут DVD в Осло

22 янв 2016 : 		 LEPROUS в "Into The Machine"

3 июл 2015 : 		 Видео с текстом от LEPROUS

2 май 2015 : 		 Новая песня LEPROUS

7 апр 2015 : 		 Новое видео LEPROUS

27 мар 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LEPROUS

20 фев 2015 : 		 Название нового альбома LEPROUS

19 дек 2014 : 		 Новый альбом LEPROUS в мае

12 авг 2013 : 		 Новый басист LEPROUS

15 май 2013 : 		 Новое видео LEPROUS

18 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома LEPROUS

9 апр 2013 : 		 Новая песня LEPROUS

12 мар 2013 : 		 LEPROUS завершили запись

4 дек 2012 : 		 Бывший вокалист EMPEROR будет сопродюсером новой записи LEPROUS

26 окт 2011 : 		 Новое видео LEPROUS

14 июл 2011 : 		 Новая песня LEPROUS

30 июн 2011 : 		 Обложка нового альбома LEPROUS

1 мар 2011 : 		 LEPROUS на INSIDEOUT MUSIC

5 фев 2011 : 		 LEPROUS пишут новый альбом

| - |
|||| сегодня

Новое видео LEPROUS

*
zoom
*
* *
"Stuck", новое видео группы LEPROUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Malina", выходящего двадцать пятого августа на InsideOut Music,

LEPROUS: Video For New Song 'Stuck'








Like!+3Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Seamus
30 июл 2017, 18:03		Шикарная песня! Они вернулись!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 507

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом