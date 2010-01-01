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MIKE PORTNOY не жаждет реюниона с DREAM THEATER Mike Portnoy в своем интервью Rockhok заявил, что «не испытывает ни малейшего желания воссоединиться с DREAM THEATER», но, тем не менее, был бы не против объединиться со своими бывшими коллегами «ради фэнов»:



«Вообще обычно я стараюсь уклоняться от таких вопросов, но сейчас я отвечу. Если честно, в настоящий момент мяч на их поле. Я не испытываю ни малейшего желания воссоединиться с ними, это не та вещь, которую я рассматриваю или которую я хочу. Я очень доволен работой со всеми теми коллективами, с которыми я сотрудничаю сейчас, это то, что мне нужно. Но я бы пошёл на подобный шаг ради фэнов, потому что я очень сентиментальный человек, и у меня сохранилось немало хороших воспоминаний о тех временах. Но на вашем месте я бы не стал делать ставку на реюнион, так как я знаю этих ребят, и, думаю, это не те люди, которые оглядываются и ностальгируют о прошлом. Несмотря на то, что они исполняют полностью материал альбома "Images And Words" в туре, это их выбор. Я могу вернуться в TRANSLATLANTIC, в OSI… Куда угодно — в конце концов можно просто позвонить. Я не держу зла ни на кого. Жизнь слишком коротка для этого, и я склонен прощать. Так что я всегда держу дверь открытой, но это не значит, что я прям так хочу куда-либо вернуться».























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