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PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a В ходе недавнего интервью Loudwire Podcast у Paul'a Stanley спросили, что он думает о недавних попытка его коллеги по группе запатентовать "козу":



«Ну вы наверное знаете, что его поступки вызывают сильную реакцию у людей. И то, что он делает, он делает только по одному ему известным причинам. Поэтому я не могу ответить вам ничего конкретного по этому вопросу, потому что даже не думал на этот счет. Это было что-то из серии, что он сам придумал и люди отреагировали на это так, как считали нужным. Так что я понятия не имею, почему он это сделал и я без понятия, зачем он это затеял. Я действительно и не... Я не спрашивал его об этом».







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