Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер вокалист LINKIN PARK [140]
*Голограмма DIO едет в тур [45]
*Официальное заявление LINKIN PARK [36]
*LINKIN PARK отменили тур [28]
*JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW [24]
*
[= ||| все новости группы



*Gene Simmons*



30 июл 2017 : 		 PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a

6 июл 2017 : 		 SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»

29 июн 2017 : 		 Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а

26 июн 2017 : 		 VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»

22 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS сдал назад

19 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»

19 июн 2017 : 		 Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS

19 июн 2017 : 		 NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»

19 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»

6 июн 2017 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

11 май 2017 : 		 GENE SIMMONS выпускает новую книгу

16 апр 2017 : 		 GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает

11 апр 2017 : 		 GENE SIMMONS почтил память Чака Берри

20 мар 2017 : 		 GENE SIMMONS почтил память Чака Берри

7 мар 2017 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

17 фев 2017 : 		 GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв

6 окт 2016 : 		 GENE SIMMONS о Дональде Трампе

5 сен 2016 : 		 GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»

20 июл 2016 : 		 GENE SIMMONS о мобильниках на концертах

4 июн 2016 : 		 GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам

20 май 2016 : 		 GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе

20 май 2016 : 		 GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»

12 май 2016 : 		 Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY

11 май 2016 : 		 GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе

11 май 2016 : 		 GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"

30 апр 2016 : 		 Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом

27 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS почтил память Принса

16 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе

10 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.

9 апр 2016 : 		 Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа

31 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа

21 мар 2016 : 		 TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y

18 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»

14 мар 2016 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар

16 фев 2016 : 		 "The Demon" от GENE'a SIMMONS'a

18 окт 2015 : 		 GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв

22 авг 2015 : 		 GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD

5 ноя 2014 : 		 GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов

23 окт 2014 : 		 GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»

22 окт 2014 : 		 GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв

18 авг 2014 : 		 GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова

16 мар 2009 : 		 GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS

12 мар 2009 : 		 Новый бокс-сет от GENE SIMMONS

15 апр 2008 : 		 GENE SIMMONS снимется в японском кино

| - |
|||| сегодня

PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a

*
zoom
*
* *
В ходе недавнего интервью Loudwire Podcast у Paul'a Stanley спросили, что он думает о недавних попытка его коллеги по группе запатентовать "козу":

«Ну вы наверное знаете, что его поступки вызывают сильную реакцию у людей. И то, что он делает, он делает только по одному ему известным причинам. Поэтому я не могу ответить вам ничего конкретного по этому вопросу, потому что даже не думал на этот счет. Это было что-то из серии, что он сам придумал и люди отреагировали на это так, как считали нужным. Так что я понятия не имею, почему он это сделал и я без понятия, зачем он это затеял. Я действительно и не... Я не спрашивал его об этом».

PAUL STANLEY Doesn't Know Why GENE SIMMONS Attempted To Trademark 'Horns' Hand Gesture



Like!+2Dislike!-4


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Blue Murder
30 июл 2017, 16:02		Конечно, что он еще мог сказать!

Rus
30 июл 2017, 16:29		Да понятное дело, что Стэнли то спрашивать. Симмонс то явно не отчитывается перед ним за свои действия или слова. С Симмонсом и надо говорить на этот счет.

Ayreon
30 июл 2017, 17:20		Еще в фильме "Путешествие металлиста" Дио говорил про козу "...хотя Джин Симмонс скажет, что это он его изобрел..."


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1398

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом