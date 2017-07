29 июл 2017



Фрагмент нового DVD KORPIKLAANI Исполнение композиции “Erämaan Ärjyt”, взятое из нового концертного релиза KORPIKLAANI, "Live At Masters of Rock", доступно для просмотра ниже:



Blu-ray/DVD



2016:



01. Intro (Tanhuvaara)02. A Man With A Plan03. Journey Man04. Pilli On Pajusta Tehty05. Erämaan Ärjyt06. Lempo07. Sahti08. Ruumiinmultaa09. Vaarinpolkka10. Viima11. Metsämies12. Kultanainen13. Kipumylly14. Ämmänhauta15. Rauta16. Kylästä Keväinen Kehto17. Wooden Pints18. Vodka19. Beer Beer



2014:



01. Intro (Tanhuvaara)02. Tuonelan Tuvilla03. Ruumiinmultaa04. Metsämies05. Kantaiso06. Juodaan Viinaa07. Petoeläimen Kuola08. Sumussa Hämärän Aamun09. Vaarinpolkka10. Kultanainen11. Uniaika12. Louhen Yhdeksäs Poika13. Uni14. Vodka15. Ievan Polkka16. Rauta17. Wooden Pints18. Pellonpekko19. Happy Little Boozer



CD1 (2016)



CD2 (2014)



