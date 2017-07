29 июл 2017



Переиздание TODAY IS THE DAY выйдет осенью TODAY IS THE DAY объявили о том, что переиздание альбома 1999 года "In The Eyes Of God" будет выпущено двадцать второго сентября и включать демо 20 песен из альбома, а CD версия еще и дополнительные бонус-треки из архивов Steve Austin'a:



“In The Eyes Of God”

“Going To Hell”

“Spotting A Unicorn”

“Possession”

“The Color Of Psychic Power”

“Mayari”

“Solider Of Fortune”

“Bionic Cock”

“Argali”

“Afterlife”

“Himself”

“Daddy”

“Who Is The Black Angel”

“Martial Law”

“False Reality”

“The Russian Child Porn Ballet”

“The Cold Harshness Of Being Wrong Throughout Your Entire Life”

“Honor”

“Worn Out”

“There Is No End”















