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*Novelists*



29 июл 2017 : 		 Новая песня NOVELISTS

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30 сен 2015 : 		 Новое видео NOVELISTS

3 сен 2015 : 		 Новое видео NOVELISTS

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|||| 29 июл 2017

Новая песня NOVELISTS

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"Under Different Welkins”, новая песня группы NOVELISTS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Noir", выход которого запланирован на восьмое сентября на Arising Empire/SharpTone Records:

"L'appel du Vide"
"Monochrome"
"Under Different Welkins"
"Les Nuits Noires"
"Grey Souls"
"A Bitter End"
"Stranger Self"
"The Light, The Fire"
"Joie de Vivre"
"Lead The Light"
"À Travers le Miroir"
"Heal The Wound"

NOVELISTS To Release Noir Album In September; вЂњUnder Different WelkinsвЂќ Track Streaming





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