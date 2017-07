29 июл 2017



Новое видео GRAVE PLEASURES “Infatuation Overkill”, новое видео группы GRAVE PLEASURES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Motherblood", выходящего в конце сентября на Century Media в следующих вариантах:



- Standard CD Jewelcase

- Ltd. Mediabook (plus bonus track)

- Deluxe LP version (gatefold sleeve, 180 gram vinyl, 12-page LP-booklet, CD plus bonus track)

- Digital download/stream



The LP version is available in the following vinyl colours:



- Kali Transparent Blue: 100 copies, exclusively available at CM Distro Europe

- Kali Opaque Blue: 200 copies, exclusively available at UK retailers

- Motherblood Transparent Red: 300 copies, available in the USA through RED

- Motherblood Opaque Red: 200 copies, available at various mailorder stores

- Clear: 200 copies, exclusively sold by the band

- Kali’s Weaponry Gold: 200 copies, exclusively available at Nuclear Blast and Levykauppa Äx













