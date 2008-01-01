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BRIAN JOHNSON попал в аварию на автогонках Фронтмен AC/DC Brian Johnson разбил машину в ходе квалификационных заездов "гонки звезд" Celebrity Challenge Trophy в британском Silverstone. В итоге музыкант не смог выйти на старт самой крупной гонки классических автомобилей с участием около трех десятков машин Austin A30/A35s на трассе "Формулы-1". Сам Johnson не пострадал. Призом в соревновании была сумма в десять тысяч фунтов, которую надлежало отдать на благотворительность. Johnson давно известен своей страстью с спортивным машинам и автогонкам и даже становился победителем соревнований в Daytona.











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