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Бывшая жена вокалиста LINKIN PARK : «Надеюсь, что он обрёл покой» Samantha Bennington, бывшая жена вокалиста LINKIN PARK Честера Беннингтона, опубликовала свои мысли по поводу кончины бывшего супруга:



«Словами не передать, какую опустошающую потерю испытываем мы с сыном, а также все наши семьи в связи с кончиной моего бывшего мужа и отца. Что-то нереальное, не меньше... От всей души надеюсь, что он обрёл покой и больше не страдает.



Мы с сыном очень верующие люди и хотели бы поделиться с вами частью нашей веры в надежде, что это принесёт вам немного успокоения.



Мы не верим в существование ада. Мы верим в то, что мы как души имеем "духовный контракт", соглашаясь на приход в этот мир с осознанием собственной судьбы, и когда он исполняется, мы переходим к более высокой вибрации энергетики, что по сути означает "переход на иной уровень".



Он исполнил свою судьбу, помогая другим через свою музыку, рукопожатия, разговоры или даже объятья. Не имело значения, видели ли вы его на сцене или была возможность с ним встретиться лично, он действительно касался жизни каждого с положительной стороны. Он полностью отдавался и любил петь для каждого из вас и для всех своих друзей, и членов семьи дома, когда у него была такая возможность. Мне всегда этого не хватало в нашем доме, и я очень ценила такие моменты, когда он приезжал к нам. Он пел каждый раз, когда мы просили его об этом, или даже делал это спонтанно. Он был чрезвычайно одарён!



Мы все созданы одинаковыми и связанными, так что, Честер, ты никогда не "уйдёшь". Наши души и энергетика связаны навсегда.



Честер, как один из моих лучших друзей в 19 лет, муж, отец моего сына, деловой партнёр, и всё то, что мы сделали вместе, — я искренне горжусь этим, и для меня крайне почётно, что мы исполняли душевный контракт рука об руку, и от всей души благодарна тебе за самый лучший из возможных даров — нашего сына Draven'a. Я обещаю продолжать растить его замечательным человеком, обладающим человечностью, целостностью, смиренностью и, что важнее всего, любовью и состраданием.



Я ощущаю твое присутствие как ангела-хранителя, присматривающего за нами, и невероятно благодарна этому.



Спасибо крёстным Draven'a, дяде Stefie и Moni, а также всем друзьям и семье за то, присоединились к нам и помолились на рубиновый кристалл, а также все поцеловали камень и помолились за то, чтобы Честер обрёл покой и наполнил своё сердце любовью. После чего наш сын бросил его в океан как дань подношения Богу/Источнику. Мы также хотим поблагодарить нашу семью и друзей, которые приехали издалека и выразили слова поддержки и бесконечной любви.



Мы всегда будем тебя любить, Честер».



Заявление подписано Samantha'ой и Draven'ом Bennington.



На второй жене, Talinda'е, Честер женился почти сразу после развода с Samantha'ой.







Words can not express the devastating loss that my son & I both, along with the rest of our families are feeling over my...

Posted by Samantha Bennington on Sunday, July 30, 2017















Thanks for traveling the ?? with me ! I love my son!! ?

A post shared by Samantha Bennington (@samanthabennington) on Jun 29, 2017 at 1:20pm PDT















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