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все новости группы
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Linkin Park
1 авг 2017 :
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Бывшая жена вокалиста LINKIN PARK: «Надеюсь, что он обрёл покой»
31 июл 2017 :
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Вокалист LINKIN PARK был похоронен на закрытой церемонии
31 июл 2017 :
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KIIARA почтила память вокалиста LINKIN PARK
31 июл 2017 :
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Басист LINKIN PARK поблагодарил поклонников
31 июл 2017 :
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ELTON JOHN опечален тем, что CHESTER BENNINGTON и CHRIS CORNELL покончили с собой
30 июл 2017 :
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Песни LINKIN PARK вновь в чартах
29 июл 2017 :
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Вдова вокалиста LINKIN PARK опубликовала заявление
27 июл 2017 :
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Следов наркотиков на месте смерти вокалиста LINKIN PARK не найдено
26 июл 2017 :
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LINKIN PARK в 'Carpool Karaoke'
25 июл 2017 :
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Звонок в службу 911 о смерти вокалиста LINKIN PARK
24 июл 2017 :
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Официальное заявление LINKIN PARK
24 июл 2017 :
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Стрим LINKIN PARK вырос более чем в семь раз 20 июля
23 июл 2017 :
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MOTIONLESS IN WHITE почтили память вокалиста LINKIN PARK
22 июл 2017 :
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LINKIN PARK отменили тур
22 июл 2017 :
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Официальная причина смерти вокалиста LINKIN PARK
21 июл 2017 :
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Вокалист LINKIN PARK покончил с собой почти также как Крис Корнелл
21 июл 2017 :
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STONE SOUR почтили память вокалиста LINKIN PARK
21 июл 2017 :
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KORN почтили память вокалиста LINKIN PARK
21 июл 2017 :
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Вокалистка HALESTORM почтила память Честера Беннингтона
21 июл 2017 :
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INCUBUS почтили память вокалиста LINKIN PARK
21 июл 2017 :
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Умер вокалист LINKIN PARK
20 июл 2017 :
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Новое видео LINKIN PARK
29 май 2017 :
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LINKIN PARK вновь первые
19 май 2017 :
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Вокалист LINKIN PARK о Крисе Корнелле
10 май 2017 :
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Видео с текстом от LINKIN PARK
9 май 2017 :
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SNOOP DOGG поедет в тур с LINKIN PARK
5 май 2017 :
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Новое видео LINKIN PARK
14 апр 2017 :
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Новая песня LINKIN PARK
3 апр 2017 :
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Вокалист LINKIN PARK: "Мы хотим исполнять реальную поп-музыку"
17 мар 2017 :
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Видео с текстом от LINKIN PARK
10 мар 2017 :
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Новое видео LINKIN PARK
1 мар 2017 :
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LINKIN PARK в "The Late Late Show With James Corden"
17 фев 2017 :
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LINKIN PARK исполнили новую песню
17 фев 2017 :
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Новая песня LINKIN PARK
14 фев 2017 :
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Обложка нового альбома LINKIN PARK
20 янв 2017 :
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Вокалист LINKIN PARK: «Ожидайте неожиданного»
23 дек 2016 :
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Вокалист LINKIN PARK уверен, что группа попадёт в Зал славы рок-н-ролла
2 дек 2016 :
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Вокалист LINKIN PARK: «Не нужно называть KINGS OF CHAOS супергруппой»
30 ноя 2016 :
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Специальный проект LINKIN PARK
2 сен 2016 :
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Вокалист LINKIN PARK очень гордится новыми песнями
9 авг 2016 :
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LINKIN PARK: «Мы пошли непростым путём»
25 июл 2016 :
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Вокалист LINKIN PARK вступился за товарища
21 июл 2016 :
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Фронтмен LINKIN PARK утверждает, что его группа «не дала умереть металлу»
29 июн 2016 :
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Вокалист LINKIN PARK рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом
17 июн 2016 :
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Вокалист LINKIN PARK исполняет ALICE IN CHAINS, GUNS N' ROSES, BLACK SABBATH
26 май 2016 :
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Видео из студии от LINKIN PARK
26 апр 2016 :
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В новый альбом LINKIN PARK будут "вложены сердце и душа" музыкантов
22 апр 2016 :
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Животные исполняют хит LINKIN PARK
7 апр 2016 :
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LINKIN PARK рассказали о своих новых песнях
5 мар 2016 :
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LINKIN PARK предлагают бесплатно скачать дебютный альбом
29 янв 2016 :
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LINKIN PARK экспериментируют на новом альбоме
18 янв 2016 :
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MIKE SHINODA о новом альбом LINKIN PARK
8 янв 2016 :
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LINKIN PARK в студии
11 сен 2015 :
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MIKE SHINODA: «Мы никогда не отождествляли LINKIN PARK с ню-металлом»
27 июл 2015 :
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Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK
26 июн 2015 :
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Новое видео Steve Aoki feat. LINKIN PARK
23 июн 2015 :
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Новое видео проекта вокалиста LINKIN PARK
24 май 2015 :
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Выступления LINKIN PARK, VOLBEAT не состоялись из-за плохой погоды
11 май 2015 :
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Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK
30 янв 2015 :
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Вокалист LINKIN PARK идёт на поправку
20 янв 2015 :
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Вокалист LINKIN PARK повредил ногу
4 дек 2014 :
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MIKE SHINODA вспоминает, как участники LINKIN PARK помогли CHESTER'у BENNINGTON'у преодолеть наркозависимость
4 сен 2014 :
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Песня LINKIN PARK в 20 стилях за 10 секунд
12 авг 2014 :
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Вокалист LINKIN PARK не переживает, что новый альбом не попал на первое место в Billboard
1 авг 2014 :
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Новое видео LINKIN PARK
21 июн 2014 :
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LINKIN PARK в 'Jimmy Kimmel Live!'
12 июн 2014 :
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Новое видео LINKIN PARK
8 июн 2014 :
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Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK
4 июн 2014 :
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Видео с текстом от LINKIN PARK
2 июн 2014 :
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Видео с текстом от LINKIN PARK
31 май 2014 :
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Новая песня LINKIN PARK
6 май 2014 :
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Видео с текстом от LINKIN PARK
30 апр 2014 :
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LINKIN PARK о гостях на новом альбоме
28 апр 2014 :
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Трек-лист нового альбома LINKIN PARK
14 апр 2014 :
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LINKIN PARK хотят отойти от мягкости в звучании
10 апр 2014 :
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Обложка нового альбома LINKIN PARK
14 мар 2014 :
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Видео с текстом от LINKIN PARK
10 фев 2014 :
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Вокалист LINKIN PARK о новом альбоме
25 сен 2012 :
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LINKIN PARK стали первой рок-группой, набравшей миллиард просмотров на YouTube
31 авг 2012 :
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Новое видео LINKIN PARK
5 июн 2012 :
|
Видео с текстом от LINKIN PARK
27 май 2012 :
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Профессиональное видео полного концерта LINKIN PARK
25 май 2012 :
|
Новое видео LINKIN PARK
21 май 2012 :
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LINKIN PARK на Billboard Music Awards 2012
15 май 2012 :
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Первое превью нового альбома LINKIN PARK
16 апр 2012 :
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Новый альбом LINKIN PARK выйдет в июне: новый трек доступен для прослушивания
29 мар 2012 :
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Новый сингл LINKIN PARK выйдет в апреле
23 мар 2012 :
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LINKIN PARK на новом альбоме решили уйти от электроники
13 сен 2011 :
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Mike Shinoda из LINKIN PARK написал саундтрек к фильму
4 сен 2011 :
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LINKIN PARK собрали более 350 000$ в поддержку Японии
3 июн 2011 :
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Новое видео LINKIN PARK
24 май 2011 :
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LINKIN PARK выступят в Москве бесплатно
20 апр 2011 :
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Новый сингл LINKIN PARK в саундтреке "Трансформеры-3"
13 янв 2011 :
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LINKIN PARK хотели "дать США больше времени на знакомство с новым альбомом"
3 ноя 2010 :
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Фронтмен LINKIN PARK о своей роли в фильме "Пила 3D"
9 окт 2010 :
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Новое видео LINKIN PARK
6 окт 2010 :
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Вокалист LINKIN PARK: «Сейчас люди получают музыку из других источников»
22 сен 2010 :
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Новый альбом LINKIN PARK возглавил американские чарты
13 сен 2010 :
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Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания
9 сен 2010 :
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Семплы со "String Tribute" LINKIN PARK
3 сен 2010 :
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Новая песня LINKIN PARK
28 авг 2010 :
|
Новое видео LINKIN PARK
3 авг 2010 :
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Новая песня LINKIN PARK
26 июл 2010 :
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Обложка и трек-лист нового альбома LINKIN PARK
9 июл 2010 :
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Название и дата выхода нового альбома LINKIN PARK
16 мар 2010 :
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LINKIN PARK открывают архивы
24 янв 2010 :
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LINKIN PARK готовят новое
11 янв 2010 :
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LINKIN PARK выпустят новую песню через iPhone
24 сен 2009 :
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MIKE SHINODA о новом альбоме LINKIN PARK
6 авг 2009 :
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Вокалист LINKIN PARK откроет художественную выставку
13 июн 2009 :
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Новое видео от LINKIN PARK
25 май 2009 :
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LINKIN PARK активно работают над новым альбомом
19 май 2009 :
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Новая песня LINKIN PARK
12 май 2009 :
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LINKIN PARK появятся на iPhone
28 апр 2009 :
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LINKIN PARK работают над музыкой к фильму «Трансформеры 2»
14 май 2008 :
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Видеоклип LINKIN PARK и рэпера BUSTA RHYMES в сети
27 фев 2008 :
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Вынесен приговор женщине, преследовавшей вокалиста LINKIN PARK
7 фев 2008 :
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LINKIN PARK работают над видео к песне "Given Up"
4 ноя 2007 :
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LINKIN PARK стали лучшей группой по мнению MTV
18 окт 2007 :
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Вокалист LINKIN PARK сломал руку во время концерта
16 окт 2007 :
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Новое видео от LINKIN PARK
7 июн 2007 :
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Опубликовано видео с выступления LINKIN PARK на фестивале Rock Am Ring
6 июн 2007 :
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LINKIN PARK: Работа над этим альбомом была особенной
28 май 2007 :
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Jane Air разогреют LINKIN PARK
2 май 2007 :
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LINKIN PARK просят в Москве гостеприимства, адекватных охранников и опытных врачей
11 апр 2007 :
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LINKIN PARK штурмуют чарты
19 мар 2007 :
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Фрагмент нового сингла LINKIN PARK доступен в сети
19 фев 2007 :
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LINKIN PARK приступили к микшированию нового альбома
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сегодня
Бывшая жена вокалиста LINKIN PARK: «Надеюсь, что он обрёл покой»
Samantha Bennington, бывшая жена вокалиста LINKIN PARK Честера Беннингтона, опубликовала свои мысли по поводу кончины бывшего супруга:
«Словами не передать, какую опустошающую потерю испытываем мы с сыном, а также все наши семьи в связи с кончиной моего бывшего мужа и отца. Что-то нереальное, не меньше... От всей души надеюсь, что он обрёл покой и больше не страдает.
Мы с сыном очень верующие люди и хотели бы поделиться с вами частью нашей веры в надежде, что это принесёт вам немного успокоения.
Мы не верим в существование ада. Мы верим в то, что мы как души имеем "духовный контракт", соглашаясь на приход в этот мир с осознанием собственной судьбы, и когда он исполняется, мы переходим к более высокой вибрации энергетики, что по сути означает "переход на иной уровень".
Он исполнил свою судьбу, помогая другим через свою музыку, рукопожатия, разговоры или даже объятья. Не имело значения, видели ли вы его на сцене или была возможность с ним встретиться лично, он действительно касался жизни каждого с положительной стороны. Он полностью отдавался и любил петь для каждого из вас и для всех своих друзей, и членов семьи дома, когда у него была такая возможность. Мне всегда этого не хватало в нашем доме, и я очень ценила такие моменты, когда он приезжал к нам. Он пел каждый раз, когда мы просили его об этом, или даже делал это спонтанно. Он был чрезвычайно одарён!
Мы все созданы одинаковыми и связанными, так что, Честер, ты никогда не "уйдёшь". Наши души и энергетика связаны навсегда.
Честер, как один из моих лучших друзей в 19 лет, муж, отец моего сына, деловой партнёр, и всё то, что мы сделали вместе, — я искренне горжусь этим, и для меня крайне почётно, что мы исполняли душевный контракт рука об руку, и от всей души благодарна тебе за самый лучший из возможных даров — нашего сына Draven'a. Я обещаю продолжать растить его замечательным человеком, обладающим человечностью, целостностью, смиренностью и, что важнее всего, любовью и состраданием.
Я ощущаю твое присутствие как ангела-хранителя, присматривающего за нами, и невероятно благодарна этому.
Спасибо крёстным Draven'a, дяде Stefie и Moni, а также всем друзьям и семье за то, присоединились к нам и помолились на рубиновый кристалл, а также все поцеловали камень и помолились за то, чтобы Честер обрёл покой и наполнил своё сердце любовью. После чего наш сын бросил его в океан как дань подношения Богу/Источнику. Мы также хотим поблагодарить нашу семью и друзей, которые приехали издалека и выразили слова поддержки и бесконечной любви.
Мы всегда будем тебя любить, Честер».
Заявление подписано Samantha'ой и Draven'ом Bennington.
На второй жене, Talinda'е, Честер женился почти сразу после развода с Samantha'ой.
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Hellg
Altair21
KoRnster
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